https://ria.ru/20201215/kurorty-1589295151.html
Названы самые популярные зимние курорты России
Названы самые популярные зимние курорты России
Горные курорты Сочи оказались самыми восстребованными для зимнего отдыха россиян в этом сезоне, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:08
2020-12-15T13:08
2020-12-15T13:08
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Горные курорты Сочи оказались самыми восстребованными для зимнего отдыха россиян в этом сезоне, сообщает ТурСтат.В интернет-опросе приняли участие свыше десяти тысяч пользователей.В первую десятку курортов вошли курорт "Роза Хутор" и "Красная Поляна" в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, комплексы в Московской и Ленинградской областях, Хибины в Мурманской области, курорты Камчатки, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Банное в Башкирии и Миасс в Челябинской области.За "Розу Хутор" отдали голоса 20 процентов респондентов, за Шерегеш — 15 процентов, за курорты Сорочаны, Степаново и Яхрому в Подмосковье — 13 процентов, за "Красную Поляну" — 11 процентов, за курорты Игора, Коробицыно и Охта Парк в Ленобласти — по восемь процентов, за Хибины, Камчатку и Приэльбрусье — по шесть процентов, за Банное и Миасс — по пять процентов.
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Горные курорты Сочи оказались самыми восстребованными для зимнего отдыха россиян в этом сезоне, сообщает ТурСтат.
В интернет-опросе приняли участие свыше десяти тысяч пользователей.
В первую десятку курортов вошли курорт "Роза Хутор" и "Красная Поляна" в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, комплексы в Московской и Ленинградской областях, Хибины в Мурманской области, курорты Камчатки, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Банное в Башкирии и Миасс в Челябинской области.
За "Розу Хутор" отдали голоса 20 процентов респондентов, за Шерегеш — 15 процентов, за курорты Сорочаны, Степаново и Яхрому в Подмосковье — 13 процентов, за "Красную Поляну" — 11 процентов, за курорты Игора, Коробицыно и Охта Парк в Ленобласти — по восемь процентов, за Хибины, Камчатку и Приэльбрусье — по шесть процентов, за Банное и Миасс — по пять процентов.