https://ria.ru/20201215/kurorty-1589295151.html

Названы самые популярные зимние курорты России

Названы самые популярные зимние курорты России

Горные курорты Сочи оказались самыми восстребованными для зимнего отдыха россиян в этом сезоне, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:08

2020-12-15T13:08

2020-12-15T13:08

куда можно лететь

куда поехать

отдых

туризм

курорт

туризм

республика башкортостан

туристы

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583405473_0:88:1700:1044_1920x0_80_0_0_8a8065743f4d8ec4c63eda523d965a21.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Горные курорты Сочи оказались самыми восстребованными для зимнего отдыха россиян в этом сезоне, сообщает ТурСтат.В интернет-опросе приняли участие свыше десяти тысяч пользователей.В первую десятку курортов вошли курорт "Роза Хутор" и "Красная Поляна" в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, комплексы в Московской и Ленинградской областях, Хибины в Мурманской области, курорты Камчатки, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Банное в Башкирии и Миасс в Челябинской области.За "Розу Хутор" отдали голоса 20 процентов респондентов, за Шерегеш — 15 процентов, за курорты Сорочаны, Степаново и Яхрому в Подмосковье — 13 процентов, за "Красную Поляну" — 11 процентов, за курорты Игора, Коробицыно и Охта Парк в Ленобласти — по восемь процентов, за Хибины, Камчатку и Приэльбрусье — по шесть процентов, за Банное и Миасс — по пять процентов.

https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html

республика башкортостан

ленинградская область

московская область (подмосковье)

камчатский край

мурманская область

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, отдых, курорт, туризм, республика башкортостан, туристы, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр), хибины (национальный парк), роза хутор, ленинградская область, московская область (подмосковье), камчатский край, мурманская область, челябинская область