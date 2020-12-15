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Украина очень быстро получила миллиарды: что пришлось отдать
Украина очень быстро получила миллиарды: что пришлось отдать
Минувшая неделя для Украины получилась на редкость урожайной в вопросе привлечения всякого рода кредитов. Помногу Незалежной уже давно никто в долг не дает. А... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:00
2020-12-15T08:03
артем сытник
укрэнерго
ринат ахметов
украина
авторы
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Минувшая неделя для Украины получилась на редкость урожайной в вопросе привлечения всякого рода кредитов. Помногу Незалежной уже давно никто в долг не дает. А ситуация с выполнением государственного бюджета текущего года настолько плоха, что даже для частичного затыкания бюджетной дыры денег нужно много. Вот и пришлось украинской власти скрести по разным сусекам.В итоге наскрести удалось очень даже немало по местным меркам: 2,6 миллиарда долларов. И это за неделю! Украина уже довольно давно живет от кредита до кредита, но таких недельных темпов привлечения займов не было уже лет пять.После новых привлечений размер украинского государственного долга с учетом гарантированных государством кредитов вплотную приблизился к 2,5 триллиона гривен — при государственном бюджете, немного превышающем один триллион гривен, и ВВП менее четырех триллионов. Впрочем, даже экстренные заимствования не позволят полностью залатать дыру в бюджете. Зато станут фактором дополнительной долговой нагрузки в бюджете 2021-го и последующих годов.Видимо, за счет неприкасаемости руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника европейцы получили 100-процентные гарантии, но вряд ли ограничились только этим. Например, удивительным выглядит совпадение по срокам перечисления транша и проигрыша Украиной в споре с ЕС о моратории на экспорт необработанной древесины. Проигрыша, который теперь вряд ли будет обжалован украинской стороной. Вообще-то, поставки украинского леса в Европу и не думали прекращаться во время действия моратория: лес ехал под видом дров, на вывоз которых мораторий не распространялся. Европейцы при этом закрывали глаза на явный подлог документов и принимали у себя "дрова" уже как необработанную древесину. Теперь же дурно пахнущий бизнес легализовали, что, впрочем, никак не поможет нещадно вырубаемым полесским и карпатским лесам.Еще 600 миллионов долларов удалось привлечь за счет доразмещения евробондов на коммерческом рынке под 6,2 процента годовых. Украинское Министерство финансов нашло в этом повод для перемоги, объявив новые заимствования самыми дешевыми заимствованиями в долларах на коммерческом рынке в истории Украины. Так-то оно так, но надо понимать, что нынче изрядная часть долгов размещается под отрицательную ставку, а 6,2 процента годовых являются немыслимо заоблачной величиной для государственных займов. Так что вместе с перемогой по поводу рекордно низкого процента по займу министерству следовало бы объявить и о зраде: Украина продолжает занимать под рекордно высокие для всего мира проценты.Еще 300 миллионов долларов удалось взять у Всемирного банка на преодоление последствий пандемии COVID-19. Формально эти деньги должны пойти на финансирование программы гарантированного минимального дохода на Украине, чтобы за чертой бедности дополнительно не оказался еще один миллион украинских граждан. Фактически эти деньги пойдут на выплаты некоторым категориям граждан, которые пострадали от карантинных ограничений, прежде всего — представителям малого бизнеса. В условиях резкого падения рейтинга президента Зеленского и партии власти эту кость решили использовать для затыкания ртов едва ли не наиболее активной категории граждан. При этом одноразовые выплаты не превысят 280 долларов на человека. А с учетом развала государственного управления и тотальной коррупции остается неясным, какая часть выделенной суммы дойдет до реальных адресатов, а какая осядет в карманах нужных людей.Еще 16 миллиардов гривен украинское Министерство финансов на прошлой неделе заняло на внутреннем рынке. В основном под выплаты по ранее взятым внутренним займам. Тут невеселая сторона события заключается в том, что занять более-менее серьезную сумму удалось только после довольно значительного увеличения доходности по государственным облигациям. Если летом эти облигации размещались под восемь с небольшим процентов годовых, то при последнем размещении гривневые ставки впервые за довольно долгое время превысили 12 процентов. И это при ключевой ставке Национального банка на уровне шести процентов. При этом, правда, на прошлой неделе впервые с февраля нынешнего года прекратился отток средств нерезидентов с украинского рынка государственных облигаций. Что может свидетельствовать о договоренностях по поводу новых игр с курсом гривны, в частности возможным его укреплением под заход на Украину спекулятивных денег, как это было в 2019 году. Для финансирования государственного бюджета в краткосрочной перспективе это будет благом. Но для экономики в целом станет очередным ударом, который негативно отразится и на бюджете через какое-то время.Наконец, на прошлой же неделе правительство Дениса Шмыгаля приняло решение выдать государственные гарантии для получения государственным предприятием "Укрэнерго" кредита в размере 11,3 миллиарда гривен. Кредит берется для погашения задолженности перед поставщиками "зеленой" электроэнергии, цена киловатта которой на Украине в разы превышает, скажем, аналогичную цену в Германии. Можно по-разному относиться к потугам западных стран по увеличению доли "зеленой" энергетики, но на Украине это чистая схема по вымыванию средств в пользу узкой группы заинтересованных лиц. И среди этих лиц не только Ринат Ахметов, которому из указанной суммы отломится более трех миллиардов гривен, но и представители "западных партнеров". Которые претендуют почти на вдвое большую сумму, чем главный украинский олигарх. Поэтому вполне возможно, что выделение Евросоюзом 600-миллионного транша связано с обязательствами Украины по удовлетворению аппетитов собственников "зеленой" генерации. По сути, третья часть этого транша через "зеленую" схему сразу и вернется в Европу.Но даже несмотря на столь успешную активность в вопросе заимствований, по состоянию на 14 декабря, то есть фактически за две недели до Нового года, с начала года расходные статьи государственного бюджета профинансированы только на один триллион гривен. За оставшееся время нужно израсходовать 140 миллиардов, во что верится с трудом. Во-первых, осталось совсем мало времени. Во-вторых, чтобы профинансировать все расходы, нужна еще одна неделя с такими же рекордными объемами заимствований. Но уже взяли везде, где могли. Потому, даже несмотря на рекордные объемы взятых в пожарном порядке займов, невыполнение расходных статей бюджета наверняка превысит 50 миллиардов.Впрочем, Украина в некотором смысле давно преодолела порог, за которым можно всерьез опасаться последствий дурной политики: к ним нужно просто готовиться.
https://ria.ru/20201206/ukraina-1587632831.html
https://ria.ru/20201113/dolg-1584352497.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201128/mvf-1586722551.html
https://ria.ru/20201211/uran-1588637937.html
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Сергей Левченко
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артем сытник, укрэнерго, ринат ахметов, украина, авторы

Украина очень быстро получила миллиарды: что пришлось отдать

08:00 15.12.2020 (обновлено: 08:03 15.12.2020)
 
© AFP 2020 / Sergei SupinskyЖенщины в масках проходят мимо баннера с изображением Киева
Женщины в масках проходят мимо баннера с изображением Киева - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Минувшая неделя для Украины получилась на редкость урожайной в вопросе привлечения всякого рода кредитов. Помногу Незалежной уже давно никто в долг не дает. А ситуация с выполнением государственного бюджета текущего года настолько плоха, что даже для частичного затыкания бюджетной дыры денег нужно много. Вот и пришлось украинской власти скрести по разным сусекам.
В итоге наскрести удалось очень даже немало по местным меркам: 2,6 миллиарда долларов. И это за неделю! Украина уже довольно давно живет от кредита до кредита, но таких недельных темпов привлечения займов не было уже лет пять.
Участник митинга представителей ресторанного бизнеса против планов введения из-за пандемии коронавируса карантина выходного дня, который прошел у здания кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 08:00
Ни денег, ни помощи: почему МВФ отказал Украине в срочном кредите
После новых привлечений размер украинского государственного долга с учетом гарантированных государством кредитов вплотную приблизился к 2,5 триллиона гривен — при государственном бюджете, немного превышающем один триллион гривен, и ВВП менее четырех триллионов. Впрочем, даже экстренные заимствования не позволят полностью залатать дыру в бюджете. Зато станут фактором дополнительной долговой нагрузки в бюджете 2021-го и последующих годов.
Видимо, за счет неприкасаемости руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника европейцы получили 100-процентные гарантии, но вряд ли ограничились только этим. Например, удивительным выглядит совпадение по срокам перечисления транша и проигрыша Украиной в споре с ЕС о моратории на экспорт необработанной древесины. Проигрыша, который теперь вряд ли будет обжалован украинской стороной. Вообще-то, поставки украинского леса в Европу и не думали прекращаться во время действия моратория: лес ехал под видом дров, на вывоз которых мораторий не распространялся. Европейцы при этом закрывали глаза на явный подлог документов и принимали у себя "дрова" уже как необработанную древесину. Теперь же дурно пахнущий бизнес легализовали, что, впрочем, никак не поможет нещадно вырубаемым полесским и карпатским лесам.
Женщина на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 08:00
Россия рискует так и не получить от Украины три миллиарда долларов долга
Еще 600 миллионов долларов удалось привлечь за счет доразмещения евробондов на коммерческом рынке под 6,2 процента годовых. Украинское Министерство финансов нашло в этом повод для перемоги, объявив новые заимствования самыми дешевыми заимствованиями в долларах на коммерческом рынке в истории Украины. Так-то оно так, но надо понимать, что нынче изрядная часть долгов размещается под отрицательную ставку, а 6,2 процента годовых являются немыслимо заоблачной величиной для государственных займов. Так что вместе с перемогой по поводу рекордно низкого процента по займу министерству следовало бы объявить и о зраде: Украина продолжает занимать под рекордно высокие для всего мира проценты.
Еще 300 миллионов долларов удалось взять у Всемирного банка на преодоление последствий пандемии COVID-19. Формально эти деньги должны пойти на финансирование программы гарантированного минимального дохода на Украине, чтобы за чертой бедности дополнительно не оказался еще один миллион украинских граждан. Фактически эти деньги пойдут на выплаты некоторым категориям граждан, которые пострадали от карантинных ограничений, прежде всего — представителям малого бизнеса. В условиях резкого падения рейтинга президента Зеленского и партии власти эту кость решили использовать для затыкания ртов едва ли не наиболее активной категории граждан. При этом одноразовые выплаты не превысят 280 долларов на человека. А с учетом развала государственного управления и тотальной коррупции остается неясным, какая часть выделенной суммы дойдет до реальных адресатов, а какая осядет в карманах нужных людей.
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 09:35
Тратить нужно по графику. МВФ отказал Киеву в срочном кредите
Еще 16 миллиардов гривен украинское Министерство финансов на прошлой неделе заняло на внутреннем рынке. В основном под выплаты по ранее взятым внутренним займам. Тут невеселая сторона события заключается в том, что занять более-менее серьезную сумму удалось только после довольно значительного увеличения доходности по государственным облигациям. Если летом эти облигации размещались под восемь с небольшим процентов годовых, то при последнем размещении гривневые ставки впервые за довольно долгое время превысили 12 процентов. И это при ключевой ставке Национального банка на уровне шести процентов. При этом, правда, на прошлой неделе впервые с февраля нынешнего года прекратился отток средств нерезидентов с украинского рынка государственных облигаций. Что может свидетельствовать о договоренностях по поводу новых игр с курсом гривны, в частности возможным его укреплением под заход на Украину спекулятивных денег, как это было в 2019 году. Для финансирования государственного бюджета в краткосрочной перспективе это будет благом. Но для экономики в целом станет очередным ударом, который негативно отразится и на бюджете через какое-то время.
Наконец, на прошлой же неделе правительство Дениса Шмыгаля приняло решение выдать государственные гарантии для получения государственным предприятием "Укрэнерго" кредита в размере 11,3 миллиарда гривен. Кредит берется для погашения задолженности перед поставщиками "зеленой" электроэнергии, цена киловатта которой на Украине в разы превышает, скажем, аналогичную цену в Германии. Можно по-разному относиться к потугам западных стран по увеличению доли "зеленой" энергетики, но на Украине это чистая схема по вымыванию средств в пользу узкой группы заинтересованных лиц. И среди этих лиц не только Ринат Ахметов, которому из указанной суммы отломится более трех миллиардов гривен, но и представители "западных партнеров". Которые претендуют почти на вдвое большую сумму, чем главный украинский олигарх. Поэтому вполне возможно, что выделение Евросоюзом 600-миллионного транша связано с обязательствами Украины по удовлетворению аппетитов собственников "зеленой" генерации. По сути, третья часть этого транша через "зеленую" схему сразу и вернется в Европу.
Новоконстантиновская шахта, входящей в состав ГП Восточный горно-обогатительный комбинат в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 08:00
Украина остановила добычу урана
Но даже несмотря на столь успешную активность в вопросе заимствований, по состоянию на 14 декабря, то есть фактически за две недели до Нового года, с начала года расходные статьи государственного бюджета профинансированы только на один триллион гривен. За оставшееся время нужно израсходовать 140 миллиардов, во что верится с трудом. Во-первых, осталось совсем мало времени. Во-вторых, чтобы профинансировать все расходы, нужна еще одна неделя с такими же рекордными объемами заимствований. Но уже взяли везде, где могли. Потому, даже несмотря на рекордные объемы взятых в пожарном порядке займов, невыполнение расходных статей бюджета наверняка превысит 50 миллиардов.
Впрочем, Украина в некотором смысле давно преодолела порог, за которым можно всерьез опасаться последствий дурной политики: к ним нужно просто готовиться.
 
Артем СытникУкрэнергоРинат АхметовУкраинаАвторы
 
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