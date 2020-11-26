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Дыра в украинском бюджете превысит 50 миллиардов

Дыра в украинском бюджете превысит 50 миллиардов

На днях бывший заместитель министра экономики Украины и нынешний руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта сообщил о том, что... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

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На днях бывший заместитель министра экономики Украины и нынешний руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта сообщил о том, что только за прошлую неделю непрофинансированные расходы государственного бюджета Украины увеличились на два миллиарда гривен, достигнув 9,4 миллиарда. Причем три миллиарда из этой суммы — это т. н. защищенные статьи расходов.Защищенными, согласно Бюджетному кодексу Украины, признаются расходы, объем которых не может изменяться при сокращении утвержденных бюджетных назначений. То есть если информация экс-замминистра верна, то налицо нарушение бюджетного законодательства.Ранее мы писали об изменении Украиной модели финансирования бюджетного дефицита. Если в 2019 году она была основана главным образом на привлечении на рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) спекулятивных капиталов под высокий процент, то в 2020 году было решено финансировать дефицит преимущественно через тот же рынок, но эмиссионным путем. Но, похоже, в полной мере использовать печатный станок Национального банка Украине не позволил МВФ. А фактический провал в получении кредитов самого фонда, который мы прогнозировали, привел к полной разбалансированности бюджета: предусмотренные законом расходы не будут профинансированы даже при необъявлении второго локдауна. Если же украинские власти решатся на вторую жесткую остановку экономики, масштабы бюджетной дыры почти наверняка превысят 100 миллиардов гривен.Слухи о том, что Казначейство работает "в режиме картотеки", то есть ручного управления финансированием расходов с постановкой в очередь части из них, ходили уже пару недель. Упомянутый Павел Кухта подтвердил, что так оно и есть: По его словам, такой практики "не было как минимум лет десять". На самом деле — гораздо больше. Подобное еще могло случаться в декабре, в самом конце года, причем в последние три года случалось стабильно. Но включения ручного режима управления расходами в начале ноября в XXI веке точно не было.Для выхода из сложившейся ситуации бывший заместитель министра экономики, как и положено калиброванному "соросенку" (в прошлое правительство он попал именно по квоте внешних управляющих, а ныне числится в "соросовской" Киевской школе экономики), видит только один путь: срочное возобновление сотрудничества с МВФ путем немедленного выполнения всех требований фонда. Но на самом деле уже даже в офисе президента признали, что в этом году Украине траншей МВФ не видать. Причем сделал это коллега Кухты по "соросятскому" сообществу и бывший шеф по Министерству экономики, а ныне советник главы офиса президента Тимофей Милованов. Так что в перспективе этого года МВФ сбалансировать украинский бюджет точно не поможет.Крайне показательно не только рано начавшееся в этом году ручное управление расходами со стороны Казначейства, но и накопление им долгов по защищенным статьям расходов. К таковым, согласно украинскому законодательству, относятся расходы на:Разумеется, все перечисленное — в рамках, предусмотренных законом. Тем не менее защищенные статьи — это 80% всех расходов бюджета.В текущей информации Казначейства не видно, какие именно статьи защищенных расходов оно перестало финансировать. Зато понятно, что за последнюю неделю ноября, чтобы уложиться в плановые показатели, профинансировать по защищенным статьям нужно более 50 миллиардов гривен. Это невероятно: меньшая сумма была профинансирована за первые 23 дня месяца.А вот с незащищенными статьями все предельно ясно: их в ноябре из государственного бюджета не финансировали вовсе. То есть предприятиям, например, поставлявшим бюджетникам товары, выполнявшим работы или оказывавшим услуги, в ноябре решили просто не платить. А общая задолженность по финансированию незащищенных статей с начала года составила почти 64 миллиарда гривен.Судя по сложившейся тенденции, даже без объявления второго локдауна из украинского бюджета к концу года не будут профинансированы расходы более чем на 50 миллиардов гривен (не менее пяти процентов расходов бюджета). В случае локдауна эта сумма должна существенно превысить 100 миллиардов.Есть вариант поиска нетрадиционных источников финансирования. В 2019-м, например, государство в декабре заблокировало большую часть возмещения НДС экспортерам. Это позволило помочь сбалансировать бюджет прошлого года, но при этом нанесло удар по украинскому бизнесу, а заодно стало элементом разбалансировки бюджета-2020, поскольку в январе НДС пришлось возмещать сразу за два месяца. Но главным нетрадиционным источником в прошлом году стал "Газпром", заплативший "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража 2,9 миллиарда долларов. Меньшая часть этой суммы прикрыла дыру в бюджете-2019, а большая на протяжении января — июня балансировала бюджет уже этого года.В нынешнем году "Газпром" ничего, конечно, не заплатит. Зато в Раде вспомнили, что контролируемая Игорем Коломойским "Укрнафта" имеет налоговый долг в 30,4 миллиарда гривен. Но Коломойского голыми руками не возьмешь. Чтобы обеспечить погашение этого долга, была придумана и утверждена схема, в соответствии с которой сначала из бюджета 32,3 миллиарда гривен перечисляются "Нафтогазу" в виде как бы компенсации за поставки газа населению и теплокоммунэнерго (откуда возникает необходимость в компенсации при завышенных тарифах на газ, конечно, загадка). Шесть миллиардов гривен из этих денег "Нафтогаз" сразу же перечисляет в бюджет в виде налога на прибыль. Одновременно "Нафтогаз" должен погасить свой долг за газ, поставленный ему "Укрнафтой" еще в 2006 году (причем этот долг признан в фантастическом размере — 15 миллиардов гривен). И заплатить еще 24 миллиарда "Укрнафте" авансом за газ будущей добычи. Наконец, "Укрнафта" якобы перечислит 30,4 миллиарда гривен долга и еще 6,2 миллиарда гривен налогов, образовавшихся по этим операциям. Бюджет при этом получит, конечно, не 30,4 миллиарда гривен, а лишь десять миллиардов. И даже Коломойский останется в плюсе более чем на два миллиарда. Но, во-первых, все это сработает, если Игорь Валерьевич не "кинет", к чему он склонен по жизни. И во-вторых, десять миллиардов гривен не спасут "отца русской демократии".Поэтому более реалистичный вариант — идти на поклон к МВФ. Уже не за траншем, а хотя бы с просьбой разрешить более активно включить печатный станок Национального банка. К 23 ноября Нацбанк выделил на долгосрочное рефинансирование 37,5 миллиарда гривен (все ушли на финансирование дефицита через покупку ОВГЗ) и еще 30 миллиардов — на среднесрочное (большая часть тоже ушла на покупку ОВГЗ). До конца года эту сумму надо как минимум удвоить (чтобы закрыть хотя бы защищенные статьи), а то и утроить. Альтернатива — недофинансирование расходов, что создаст снежный ком проблем, который будет с первых месяцев давить на бюджет-2021.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/ukraina-1583544435.html

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

укрнафта, украина, авторы, мнение - авторы