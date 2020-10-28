https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

Украина продемонстрировала невероятный уровень незалежности

Украинские власти продолжают штамповать "перемоги". Очередной стало первое место страны в номинации "Лучший офис по управлению государственным долгом в... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:00

2020-10-28T08:00

2020-10-28T08:03

украина

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Украинские власти продолжают штамповать "перемоги". Очередной стало первое место страны в номинации "Лучший офис по управлению государственным долгом в Центральной и Восточной Европе" от издания <a href="https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_peremogla_v_nominatsii_naikrashchii_ofis_z_upravlinnia_derzhavnim_borgom_v_tsentralnii_ta_skhidnii_ievropi_vid_mizhnarodnogo_vidannia_globalmarkets_awards-2491">GlobalMarkets Awards</a>.Это смотрится очень забавно на фоне привлечения <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> коммерческих внешних кредитов под <a href="https://ria.ru/20200802/1575258571.html">самый высокий</a> в мире процент, а так называемых льготных — под такую торговлю суверенитетом, которая не снилась и самым отсталым <a href="https://ria.ru/20200806/1575412040.htmlhttps:/ria.ru/20200615/1572913161.html">странам Африки</a>.Но еще смешнее, что даже этот позорный бизнес все больше превращается в поток безвозмездных подарков со стороны Украины. В частности, сейчас украинская власть начала готовить общество к тому, что второй транш МВФ в текущем году так и не выделит. Руководители Национального банка Украины перешли к пространным рассуждениям о том, что никакой катастрофы подобное развитие событий <a href="https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/8/666076/">не несет</a>. А в экспертной среде Украины оно обсуждается практически как свершившийся факт.Кстати, международные игроки стали бить тревогу по этому поводу еще в конце сентября. Например, в <a href="http://ria.ru/organization_Morgan_Stanley/" target="_blank" data-auto="true">Morgan Stanley</a> тогда усомнились в возможности получения Украиной <a href="https://nv.ua/biz/economics/transh-mvf-ukraina-ne-poluchit-dengi-v-etom-godu-morgan-stanley-novosti-ukrainy-50113738.html">второго транша кредита</a> до конца года.Катастрофой это и правда не станет, но сильно помешает свести концы с концами в государственных финансах, ведь вместе с деньгами <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a> Украина не получит средств и от других международных финансовых организаций. Тем самым суммарно образуется дополнительная финансовая дыра в 3,8 миллиарда долларов, что заставит украинское правительство увеличить эмиссионное <a href="https://ria.ru/20201017/ukraina-1580174951.html">финансирование бюджета</a> и выходить на международные рынки заимствований, на которых, как указывалось выше, "лучший офис по управлению долгом" умудряется брать в долг под рекордные проценты.Всего до конца года Украина рассчитывала получить 1,4 миллиарда долларов от МВФ, миллиард от <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_bank/" target="_blank" data-auto="true">Всемирного банка</a> и 1,2 миллиарда евро (примерно 1,4 миллиарда долларов) от ЕС.И в общем-то рассчитывала не без оснований, поскольку практически все значимые условия для их получения, включая крайне унизительные, она выполнила.Напомним только основные.Для начала МВФ весной получил от Украины авансом:Все это Украина сделала только ради выхода на финишную прямую в переговорах о предоставлении новой кредитной линии МВФ, которая первоначально должна была составить восемь миллиардов долларов, но в итоге скукожилась до пяти. По факту же страной пока получено 2,1 миллиарда в виде июньского транша, которые, по сути, и являются ценой этих масштабных уступок.Но для получения следующих траншей от МВФ и других внешних кредитов на формально льготных условиях Украина <a href="https://ria.ru/20200605/1572472319.html">подписалась</a> под новым перечнем уступок и обязательств:В обмен на эти обязательства был согласован график траншей:По сей день все эти планы существуют исключительно на бумаге.Но и на этом украинские власти не остановились. Согласовывая кредит под названием "макрофинансовая помощь ЕС", Украина взяла на себя новую порцию обязательств (кстати, первый транш кредита в размере 600 миллионов евро должен был быть перечислен сразу же — по факту ратификации соглашения, но не поступил):Именно на этом пункте стоит остановиться подробнее. В конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента о назначении <a href="http://ria.ru/person_Artem_Sytnik/" target="_blank" data-auto="true">Артема Сытника</a> главой НАБУ. Но поскольку высшим законом Украины является не Конституция, а указания посольства <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, то Сытник, ранее официально признанный судом коррупционером, продолжил руководить НАБУ.Осадочек от попыток сменить главу НАБУ у "западных партнеров", разумеется, остался. Тем более что попытки эти продолжаются — теперь уже путем возбуждения уголовных дел против Сытника за узурпацию полномочий и тому подобное.Без главы в августе осталась и САП — с поста руководителя по собственному желанию ушел <a href="http://ria.ru/person_Nazar_KHolodnickijj/" target="_blank" data-auto="true">Назар Холодницкий</a>. А состав комиссии, которую <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> отобрала для назначения нового руководителя САП, Западу не понравился.Надо понимать, что НАБУ и САП, даром что называются антикоррупционными, выполняют на Украине <a href="https://ria.ru/20200927/ukraina-1577811752.html">совсем другие функции</a>. Собственно, ни одного коррупционера хотя бы среднего звена они за годы своей деятельности не посадили. Зато успешно выполняют функции едва ли не главных внутренних инструментов контроля Запада над государством Украина. Соответственно, посягательства украинской власти на участие в назначении руководителей этих органов вызывает дикое разочарование Запада в… успешных результатах антикоррупционной реформы. Ну а без "успешной" борьбы с коррупцией он ни одному бантустану кредитов, как известно, не дает.В итоге Украина получила прекрасный расклад:

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/ukraina-1577391906.html

https://ria.ru/20200905/motor-sich-1576785779.html

https://ria.ru/20200727/1574975022.html

https://ria.ru/20200708/1573978526.html

Dmitry Yenkov Белорусы тоже так хотят! 97

Валерий Критик России нужно разговаривать с союзниками типа Белоруссии, как Запад с Украиной. Без условий, ради мифической дружбы кредиты не давать! 91

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