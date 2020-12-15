https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589391246.html

Медики оценили сообщения о новой мутации коронавируса

Медики оценили сообщения о новой мутации коронавируса

Российские вирусологи в разговоре с РБК оценили сообщения об обнаружении нового штамма коронавируса в Британии. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:47

2020-12-15T19:47

2020-12-15T21:34

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские вирусологи в разговоре с РБК оценили сообщения об обнаружении нового штамма коронавируса в Британии. По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, данные о мутации вполне могут оказаться ошибкой исследователей или намеренной дезинформацией."Возможно, такого рода заявления связаны с малой эффективностью вакцины AstraZeneca, и уже ищут причины, по которым объявляется эта низкая эффективность", — допустила она.Медик также подчеркнула, что информация о новом опасном типе вируса требует перепроверки, так как все обнаруженные ранее штаммы не влияли на его заразность.Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, в свою очередь, отметил, что похожие мутации уже были найдены в Испании и могли оттуда переместиться в Британию."Для успешной вакцинации это не будет играть роли, во всяком случае, в отношении выявленного в Англии "более быстрого штамма". Дойти до нас этот штамм вируса может, потому что так или иначе люди перемещаются. Вести себя вирус будет точно так же", — сказал он.Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении учеными нового варианта коронавируса, способного распространяться быстрее уже известных типов. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что пока оснований полагать, что мутация ведет себя иначе, нет. Также эксперты намерены проследить за поведением новой разновидности вируса и определить, способна ли она нейтрализовать антитела.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589240584.html

https://ria.ru/20201215/shtraf-1589305636.html

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