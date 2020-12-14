https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589203848.html

Минздрав Британии заявил об обнаружении нового варианта коронавируса

Минздрав Британии заявил об обнаружении нового варианта коронавируса

Британские генетики обнаружили новый вариант коронавируса, которые распространяется быстрее уже известных типов, сообщил глава Минздрава королевства Мэтт... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:09

2020-12-14T19:09

2020-12-14T21:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 14 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские генетики обнаружили новый вариант коронавируса, которые распространяется быстрее уже известных типов, сообщил глава Минздрава королевства Мэтт Хэнкок, выступая в палате общин.Новый вариант "может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии", добавил чиновник.По словам Хэнкока, зарегистрированы уже около тысячи заражений новым типом вируса в 60 разных районах на юге Англии и их количество быстро растет.Вместе с тем, министр отметил, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589059789.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

великобритания

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коронавирус covid-19, великобритания, в мире