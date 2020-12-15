https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589290733.html

В посольстве в КНДР оценили данные о покупке Пхеньяном российской вакцины

В посольстве в КНДР оценили данные о покупке Пхеньяном российской вакцины

Россия обсуждает с Северной Кореей возможное взаимодействие по использованию российской вакцины против COVID-19, но решений по этой теме пока не принималось,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:55

2020-12-15T11:55

2020-12-15T12:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия обсуждает с Северной Кореей возможное взаимодействие по использованию российской вакцины против COVID-19, но решений по этой теме пока не принималось, границы КНДР в последние месяцы остаются полностью закрытыми, поэтому вероятность поступлений туда любых вакцин вызывает сомнение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Пхеньяне Анастасия Черницкая."Вопрос возможного взаимодействия с КНДР по теме использования российской вакцины с нашими корейскими друзьями сейчас обсуждается. Однако, насколько нам известно, каких-либо однозначных решений по этому поводу пока не принималось", - сказала она.По словам дипломата, границы КНДР в последние месяцы закрыты, в связи с чем поступление российских или других вакцин вряд ли возможно.Ранее во вторник японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах Китая сообщила, что Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса, а также китайские термографы.О количестве доз закупленной в России вакцины не сообщалось, но источник сообщил газете, что Северная Корея начала вакцинацию сотрудников госструктур и руководства. Издание сообщает, что Ким Чен Ын вакциной не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.Дипломатический источник РИА Новости в Москве также не подтвердил информацию о закупке КНДР российской вакцины против коронавируса. По его словам, данные японской газеты являются неправильными.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, пхеньян, кндр (северная корея), в мире