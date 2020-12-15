В посольстве в КНДР оценили данные о покупке Пхеньяном российской вакцины
11:55 15.12.2020 (обновлено: 12:05 15.12.2020)
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия обсуждает с Северной Кореей возможное взаимодействие по использованию российской вакцины против COVID-19, но решений по этой теме пока не принималось, границы КНДР в последние месяцы остаются полностью закрытыми, поэтому вероятность поступлений туда любых вакцин вызывает сомнение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Пхеньяне Анастасия Черницкая.
"Вопрос возможного взаимодействия с КНДР по теме использования российской вакцины с нашими корейскими друзьями сейчас обсуждается. Однако, насколько нам известно, каких-либо однозначных решений по этому поводу пока не принималось", - сказала она.
По словам дипломата, границы КНДР в последние месяцы закрыты, в связи с чем поступление российских или других вакцин вряд ли возможно.
"В контексте появившихся сообщений о якобы проходящей вакцинации в КНДР можем сказать следующее: границы страны в последние месяцы остаются полностью закрытыми, поэтому вероятность поступлений сюда любых вакцин – российских либо каких-то других – вызывает сомнение", - указала Черницкая.
Ранее во вторник японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах Китая сообщила, что Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса, а также китайские термографы.
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О количестве доз закупленной в России вакцины не сообщалось, но источник сообщил газете, что Северная Корея начала вакцинацию сотрудников госструктур и руководства. Издание сообщает, что Ким Чен Ын вакциной не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.
Дипломатический источник РИА Новости в Москве также не подтвердил информацию о закупке КНДР российской вакцины против коронавируса. По его словам, данные японской газеты являются неправильными.
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