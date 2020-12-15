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https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589290733.html
В посольстве в КНДР оценили данные о покупке Пхеньяном российской вакцины
В посольстве в КНДР оценили данные о покупке Пхеньяном российской вакцины
Россия обсуждает с Северной Кореей возможное взаимодействие по использованию российской вакцины против COVID-19, но решений по этой теме пока не принималось,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:55
2020-12-15T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия обсуждает с Северной Кореей возможное взаимодействие по использованию российской вакцины против COVID-19, но решений по этой теме пока не принималось, границы КНДР в последние месяцы остаются полностью закрытыми, поэтому вероятность поступлений туда любых вакцин вызывает сомнение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Пхеньяне Анастасия Черницкая."Вопрос возможного взаимодействия с КНДР по теме использования российской вакцины с нашими корейскими друзьями сейчас обсуждается. Однако, насколько нам известно, каких-либо однозначных решений по этому поводу пока не принималось", - сказала она.По словам дипломата, границы КНДР в последние месяцы закрыты, в связи с чем поступление российских или других вакцин вряд ли возможно.Ранее во вторник японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах Китая сообщила, что Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса, а также китайские термографы.О количестве доз закупленной в России вакцины не сообщалось, но источник сообщил газете, что Северная Корея начала вакцинацию сотрудников госструктур и руководства. Издание сообщает, что Ким Чен Ын вакциной не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.Дипломатический источник РИА Новости в Москве также не подтвердил информацию о закупке КНДР российской вакцины против коронавируса. По его словам, данные японской газеты являются неправильными.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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пхеньян
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коронавирус covid-19, россия, пхеньян, кндр (северная корея), в мире

В посольстве в КНДР оценили данные о покупке Пхеньяном российской вакцины

11:55 15.12.2020 (обновлено: 12:05 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРегулировщица на одном из перекрестков в Пхеньяне
Регулировщица на одном из перекрестков в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия обсуждает с Северной Кореей возможное взаимодействие по использованию российской вакцины против COVID-19, но решений по этой теме пока не принималось, границы КНДР в последние месяцы остаются полностью закрытыми, поэтому вероятность поступлений туда любых вакцин вызывает сомнение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Пхеньяне Анастасия Черницкая.
"Вопрос возможного взаимодействия с КНДР по теме использования российской вакцины с нашими корейскими друзьями сейчас обсуждается. Однако, насколько нам известно, каких-либо однозначных решений по этому поводу пока не принималось", - сказала она.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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По словам дипломата, границы КНДР в последние месяцы закрыты, в связи с чем поступление российских или других вакцин вряд ли возможно.
"В контексте появившихся сообщений о якобы проходящей вакцинации в КНДР можем сказать следующее: границы страны в последние месяцы остаются полностью закрытыми, поэтому вероятность поступлений сюда любых вакцин – российских либо каких-то других – вызывает сомнение", - указала Черницкая.
Ранее во вторник японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах Китая сообщила, что Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса, а также китайские термографы.
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Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
О количестве доз закупленной в России вакцины не сообщалось, но источник сообщил газете, что Северная Корея начала вакцинацию сотрудников госструктур и руководства. Издание сообщает, что Ким Чен Ын вакциной не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.
Дипломатический источник РИА Новости в Москве также не подтвердил информацию о закупке КНДР российской вакцины против коронавируса. По его словам, данные японской газеты являются неправильными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияПхеньянКНДР (Северная Корея)В мире
 
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