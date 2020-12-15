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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589250424.html
Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса, а также китайские термографы, сообщила японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:09
2020-12-15T08:09
распространение нового коронавируса
россия
ким чен ын
китай
кндр (северная корея)
в мире
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса, а также китайские термографы, сообщила японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах Китая.О количестве доз закупленной в России вакцины информации нет, но источник сообщил газете, что Северная Корея начала вакцинацию сотрудников госструктур и руководства. Издание сообщает, что Ким Чен Ын вакциной не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.По данным газеты, закупленные в Китае термографы, как ожидается, будут установлены в пропускных пунктах на границе с КНР. Издание усматривает в этом признаки того, что Северная Корея намерена постепенно восстанавливать внешнеэкономические связи: 98% внешней торговли Северной Кореи приходится на Китай.По данным южнокорейской разведки, пишет "Асахи", в октябре объем внешней торговли с Китаем сократился на 99% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в стране наблюдается дефицит продуктов, цены на масло и сахар выросли в 2-10 раз.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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китай
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россия, ким чен ын, китай, кндр (северная корея), в мире

Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19

08:09 15.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса, а также китайские термографы, сообщила японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах Китая.
О количестве доз закупленной в России вакцины информации нет, но источник сообщил газете, что Северная Корея начала вакцинацию сотрудников госструктур и руководства. Издание сообщает, что Ким Чен Ын вакциной не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.
По данным газеты, закупленные в Китае термографы, как ожидается, будут установлены в пропускных пунктах на границе с КНР. Издание усматривает в этом признаки того, что Северная Корея намерена постепенно восстанавливать внешнеэкономические связи: 98% внешней торговли Северной Кореи приходится на Китай.
По данным южнокорейской разведки, пишет "Асахи", в октябре объем внешней торговли с Китаем сократился на 99% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в стране наблюдается дефицит продуктов, цены на масло и сахар выросли в 2-10 раз.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаРоссияКим Чен ЫнКитайКНДР (Северная Корея)В мире
 
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