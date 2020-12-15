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Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса, а также китайские термографы, сообщила японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:09
2020-12-15T08:09
2020-12-15T08:09
распространение нового коронавируса
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ким чен ын
китай
кндр (северная корея)
в мире
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса, а также китайские термографы, сообщила японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах Китая.О количестве доз закупленной в России вакцины информации нет, но источник сообщил газете, что Северная Корея начала вакцинацию сотрудников госструктур и руководства. Издание сообщает, что Ким Чен Ын вакциной не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.По данным газеты, закупленные в Китае термографы, как ожидается, будут установлены в пропускных пунктах на границе с КНР. Издание усматривает в этом признаки того, что Северная Корея намерена постепенно восстанавливать внешнеэкономические связи: 98% внешней торговли Северной Кореи приходится на Китай.По данным южнокорейской разведки, пишет "Асахи", в октябре объем внешней торговли с Китаем сократился на 99% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в стране наблюдается дефицит продуктов, цены на масло и сахар выросли в 2-10 раз.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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россия, ким чен ын, китай, кндр (северная корея), в мире