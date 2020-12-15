https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589279825.html

В России за сутки 24 813 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 24 813 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 24 813 человек после лечения от COVID-19, за все время - 2 149 610, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:23

2020-12-15T11:23

2020-12-15T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 24 813 человек после лечения от COVID-19, за все время - 2 149 610, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 5307 человек, в Санкт-Петербурге - 1886, в Подмосковье - 997.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589250424.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество