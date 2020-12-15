https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589279825.html
В России за сутки 24 813 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 24 813 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 24 813 человек после лечения от COVID-19, за все время - 2 149 610, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:23
2020-12-15T11:23
2020-12-15T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 24 813 человек после лечения от COVID-19, за все время - 2 149 610, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 5307 человек, в Санкт-Петербурге - 1886, в Подмосковье - 997.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589250424.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество