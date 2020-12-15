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Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Туве, он составляет 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:23
2020-12-15T11:23
2020-12-15T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
республика марий эл
здоровье - общество
республика алтай
магаданская область
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Туве, он составляет 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,3%, 2. Ненецкий автономный округ - 0,4%, 3. Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл - 0,6%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, республика марий эл, здоровье - общество, республика алтай, магаданская область, республика тыва