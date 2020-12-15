https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589279583.html

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Туве, он составляет 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:23

2020-12-15T11:23

2020-12-15T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

республика марий эл

здоровье - общество

республика алтай

магаданская область

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Туве, он составляет 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,3%, 2. Ненецкий автономный округ - 0,4%, 3. Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл - 0,6%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

республика алтай

магаданская область

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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