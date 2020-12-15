https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589279442.html

В Москве выявили 5418 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 5418 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5418, в Санкт-Петербурге - 3765, Подмосковье - 1392, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:23

2020-12-15T11:23

2020-12-15T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5418, в Санкт-Петербурге - 3765, Подмосковье - 1392, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 25, Чукотском автономном округе - 12, Ненецком автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589277876.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество