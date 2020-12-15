https://ria.ru/20201215/kleveta-1589314351.html

Эксперт оценила проект об ужесточении наказания за клевету в Сети

Эксперт оценила проект об ужесточении наказания за клевету в Сети

Законопроект об ужесточении ответственности за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, заполнит правовой пробел,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:25

2020-12-15T13:25

2020-12-15T13:27

антон цветков ("сильная россия")

дмитрий вяткин

ассоциация юристов россии

технологии

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Законопроект об ужесточении ответственности за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, заполнит правовой пробел, считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Асия Мухамедшина.Ранее депутат Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект, предложив дополнить ч.2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации) пассажем о клевете в интернете. За это преступление, по замыслу депутата, можно будет получить до 2 лет колонии; наказание в виде лишения свободы появляется еще в трех из пяти пунктов. Размеры штрафов в большинстве своем остаются прежними. Максимальная санкция действующей редакции статьи - обязательные работы."Предложенный законопроект... заполнит правовой пробел", - сказала Мухамедшина РИА Новости.Эксперт отметила, что многие интернет-площадки, которые официально не зарегистрированы, имея большую аудиторию и пользуясь этим, распространяют выгодную для них информацию, порой порочащую честь и достоинство граждан."По новой концепции права будет предусмотрена ответственность как индивидуальная, к физическому лицу, так и к кругу лиц, и к юридическому", - добавила Мухамедшина.Председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков отметил, что также нужно "увеличивать сумму морального ущерба, который суды присуждают клеветнику". Пока российская судебная система присуждает ничтожно малые суммы для возмещения морального вреда, в мировой практике они существенно выше, пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201215/kleveta-1589302314.html

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антон цветков ("сильная россия"), дмитрий вяткин, ассоциация юристов россии, технологии, общество