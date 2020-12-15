https://ria.ru/20201215/kiev-1589264045.html

ОП назвала пустыми претензии Киева на счет "Массандры"

ОП назвала пустыми претензии Киева на счет "Массандры"

Претензии украинской стороны относительно продажи крымского винзавода "Массандра" пусты и юридически безосновательны, так как никто не вправе диктовать России... РИА Новости, 15.12.2020

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2020-12-15T10:11

эмине джапарова

иван абажер

судак

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Претензии украинской стороны относительно продажи крымского винзавода "Массандра" пусты и юридически безосновательны, так как никто не вправе диктовать России условия приватизации своих предприятий, заявил член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер.В понедельник принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала это решение юридически ничтожным и заявила, что РФ будет нести за него ответственность.По его словам, есть хорошие примеры, когда после приватизации предприятия получали сильный толчок развития."Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201215/massandra-1589261033.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/massandra-1589261700.html

судак

севастополь

украина

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эмине джапарова, иван абажер, судак, севастополь, оон, украина