ОП назвала пустыми претензии Киева на счет "Массандры"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Претензии украинской стороны относительно продажи крымского винзавода "Массандра" пусты и юридически безосновательны, так как никто не вправе диктовать России условия приватизации своих предприятий, заявил член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер.
В понедельник принадлежащая акционерному банку "Россия" компания "Южный проект" приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма "Массандра" за 5,327 миллиарда рублей. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала это решение юридически ничтожным и заявила, что РФ будет нести за него ответственность.
"Продажа предприятия "Массандра" - это исключительно внутренние дела Российской Федерации. Все претензии украинской стороны на этот счет неуместны, юридически безосновательны и пусты. Никто не вправе диктовать России и Крыму условия приватизации своих предприятий", - сказал РИА Новости Абажер.
По его словам, есть хорошие примеры, когда после приватизации предприятия получали сильный толчок развития.
"Например, в Крыму таким стал завод шампанских вин "Новый свет". Приватизация "Массандры" - это правомерное и законное решение. Уверен, что предприятие ждет большие инвестиции и большое будущее, что позволяет говорить о развитии винодельческой отрасли Крыма в целом", - сказал Абажер.
"Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".