https://ria.ru/20201215/kiberataki-1589322789.html
В СФ назвали долю кибератак из США на чувствительные российские объекты
В СФ назвали долю кибератак из США на чувствительные российские объекты
Доля кибератак из США на российские чувствительные объекты составляет 48-52% от общего числа, заявил глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:00
2020-12-15T14:00
2020-12-15T14:03
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Доля кибератак из США на российские чувствительные объекты составляет 48-52% от общего числа, заявил глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов. По оценке ряда экспертов, эта цифра может составлять две трети от общего числа кибератак, добавил он.Климов отметил, что в США разработаны механизмы по реализации таких программ.
https://ria.ru/20201203/ugrozy-1587577157.html
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