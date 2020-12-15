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В СФ назвали долю кибератак из США на чувствительные российские объекты
В СФ назвали долю кибератак из США на чувствительные российские объекты
Доля кибератак из США на российские чувствительные объекты составляет 48-52% от общего числа, заявил глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей... РИА Новости, 15.12.2020
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сша
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Доля кибератак из США на российские чувствительные объекты составляет 48-52% от общего числа, заявил глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов. По оценке ряда экспертов, эта цифра может составлять две трети от общего числа кибератак, добавил он.Климов отметил, что в США разработаны механизмы по реализации таких программ.
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россия, совет федерации рф, сша, технологии

В СФ назвали долю кибератак из США на чувствительные российские объекты

14:00 15.12.2020 (обновлено: 14:03 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Доля кибератак из США на российские чувствительные объекты составляет 48-52% от общего числа, заявил глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"По нашим оценкам, доля кибератак, осуществляемых из США, по чувствительным объектам РФ достигает как минимум 48-52%", - сказал парламентарий на заседании круглого стола во вторник.
По оценке ряда экспертов, эта цифра может составлять две трети от общего числа кибератак, добавил он.
Климов отметил, что в США разработаны механизмы по реализации таких программ.
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