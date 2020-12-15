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Религия и мировоззрение
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Путин отметил работу мастеров из России и Сербии в храме Святого Саввы
Путин отметил работу мастеров из России и Сербии в храме Святого Саввы
Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии по случаю завершения работ в храме Святого Саввы в Белграде по его мозаичному... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:46
2020-12-15T16:47
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии по случаю завершения работ в храме Святого Саввы в Белграде по его мозаичному оформлению и отметил взаимодействие российских и сербских мастеров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Отмечается, что Путин передал благодарность всем, кто вносил и вносит свой вклад в строительство храма, а также пожелания счастья и благополучия жителям Белграда и всем гражданам Сербии.Также глава государства еще раз выразил искренние соболезнования по поводу ухода из жизни патриарха Сербского Иринея, который уделял большое внимание работам в храме.
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россия, новости - религия и мировоззрение, владимир путин, сербия, белград (город)

Путин отметил работу мастеров из России и Сербии в храме Святого Саввы

16:46 15.12.2020 (обновлено: 16:47 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХрам Святого Саввы в Белграде
Храм Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии по случаю завершения работ в храме Святого Саввы в Белграде по его мозаичному оформлению и отметил взаимодействие российских и сербских мастеров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием – завершением работ по мозаичному оформлению храма Святого Саввы. Мечта о возведении этого величественного собора вдохновляла и объединяла многие поколения сербов, которые хотели увековечить память о Святом Савве – основателе Сербской православной церкви и ее первом архиепископе, патриоте, просветителе и родоначальнике национальной литературы", - говорится в телеграмме.

Отмечается, что Путин передал благодарность всем, кто вносил и вносит свой вклад в строительство храма, а также пожелания счастья и благополучия жителям Белграда и всем гражданам Сербии.
Также глава государства еще раз выразил искренние соболезнования по поводу ухода из жизни патриарха Сербского Иринея, который уделял большое внимание работам в храме.
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"Мозаичные изображения, украсившие стены собора, созданы руками сербских и российских мастеров. Подобное взаимодействие представляется весьма важным и символичным, особенно в контексте братской дружбы и духовной близости, с давних времён объединяющих наши народы", - добавил Путин.

 
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