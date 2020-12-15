Путин отметил работу мастеров из России и Сербии в храме Святого Саввы
16:46 15.12.2020 (обновлено: 16:47 15.12.2020)
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии по случаю завершения работ в храме Святого Саввы в Белграде по его мозаичному оформлению и отметил взаимодействие российских и сербских мастеров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием – завершением работ по мозаичному оформлению храма Святого Саввы. Мечта о возведении этого величественного собора вдохновляла и объединяла многие поколения сербов, которые хотели увековечить память о Святом Савве – основателе Сербской православной церкви и ее первом архиепископе, патриоте, просветителе и родоначальнике национальной литературы", - говорится в телеграмме.
Отмечается, что Путин передал благодарность всем, кто вносил и вносит свой вклад в строительство храма, а также пожелания счастья и благополучия жителям Белграда и всем гражданам Сербии.
Также глава государства еще раз выразил искренние соболезнования по поводу ухода из жизни патриарха Сербского Иринея, который уделял большое внимание работам в храме.
"Мозаичные изображения, украсившие стены собора, созданы руками сербских и российских мастеров. Подобное взаимодействие представляется весьма важным и символичным, особенно в контексте братской дружбы и духовной близости, с давних времён объединяющих наши народы", - добавил Путин.