https://ria.ru/20201215/khram-1589361118.html

Путин отметил работу мастеров из России и Сербии в храме Святого Саввы

Путин отметил работу мастеров из России и Сербии в храме Святого Саввы

Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии по случаю завершения работ в храме Святого Саввы в Белграде по его мозаичному... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:46

2020-12-15T16:46

2020-12-15T16:47

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии по случаю завершения работ в храме Святого Саввы в Белграде по его мозаичному оформлению и отметил взаимодействие российских и сербских мастеров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Отмечается, что Путин передал благодарность всем, кто вносил и вносит свой вклад в строительство храма, а также пожелания счастья и благополучия жителям Белграда и всем гражданам Сербии.Также глава государства еще раз выразил искренние соболезнования по поводу ухода из жизни патриарха Сербского Иринея, который уделял большое внимание работам в храме.

https://ria.ru/20201215/istoriya-1589349955.html

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россия, новости - религия и мировоззрение, владимир путин, сербия, белград (город)