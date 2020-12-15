https://ria.ru/20201215/khram-1589289726.html
В Ленинградской области неизвестные напали на настоятеля храма
В Ленинградской области неизвестные напали на настоятеля храма
Неизвестные напали на настоятеля храма в Гатчинском районе Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:53
2020-12-15T11:53
2020-12-15T11:53
гумвд
ленинградская область
гатчинский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Неизвестные напали на настоятеля храма в Гатчинском районе Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.Пострадавшего осматривают медики. Личности нападавших устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным местных СМИ, злоумышленники напали на настоятеля гатчинского Павловского собора, их добычей стали 290 тысяч рублей из сейфа.
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гумвд, ленинградская область, гатчинский район, происшествия