В Ленинградской области неизвестные напали на настоятеля храма

"Пятнадцатого декабря около 10 часов утра в полицию Гатчинского района Ленобласти обратился мужчина, который сообщил, что неизвестные проникли в частный дом его родственника – настоятеля храма. По словам заявителя, злоумышленники избили мужчину, надели на него наручники и, отобрав телефон и ключи от сейфа, скрылись", - говорится в сообщении.