https://ria.ru/20201215/katok-1587114834.html

У моря, в парке и на площади: где кататься на коньках

У моря, в парке и на площади: где кататься на коньках

Катание на коньках — один из самых популярных видов зимнего досуга. И пусть в этом году спорт и отдых связаны с необходимостью соблюдать меры эпидемиологической РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:02

2020-12-15T11:02

2020-12-15T11:02

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Катание на коньках — один из самых популярных видов зимнего досуга. И пусть в этом году спорт и отдых связаны с необходимостью соблюдать меры эпидемиологической безопасности и держать социальную дистанцию, дети и взрослые по-прежнему ждут похода на каток и рады возможности выйти на лед. Площадки, которые открылись для посетителей, — в фотоленте Ria.ru.

москва

санкт-петербург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вднх, парк культуры имени горького, москва, санкт-петербург, казань, фото, фото