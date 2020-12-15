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У моря, в парке и на площади: где кататься на коньках
У моря, в парке и на площади: где кататься на коньках
Катание на коньках — один из самых популярных видов зимнего досуга. И пусть в этом году спорт и отдых связаны с необходимостью соблюдать меры эпидемиологической РИА Новости, 15.12.2020
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вднх
парк культуры имени горького
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москва
санкт-петербург
казань
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Катание на коньках — один из самых популярных видов зимнего досуга. И пусть в этом году спорт и отдых связаны с необходимостью соблюдать меры эпидемиологической безопасности и держать социальную дистанцию, дети и взрослые по-прежнему ждут похода на каток и рады возможности выйти на лед. Площадки, которые открылись для посетителей, — в фотоленте Ria.ru.
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вднх, парк культуры имени горького, москва, санкт-петербург, казань, фото, фото

У моря, в парке и на площади: где кататься на коньках

11:02 15.12.2020
 
Читать ria.ru в
Катание на коньках — один из самых популярных видов зимнего досуга. И пусть в этом году спорт и отдых связаны с необходимостью соблюдать меры эпидемиологической безопасности и держать социальную дистанцию, дети и взрослые по-прежнему ждут похода на каток и рады возможности выйти на лед. Площадки, которые открылись для посетителей, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Главный каток страны по традиции работает на главной аллее ВДНХ в Москве.

Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
1 из 23

Главный каток страны по традиции работает на главной аллее ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В центре катка находится пешеходный мост, с которого открывается вид на исторические павильоны и фонтаны.

Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
2 из 23

В центре катка находится пешеходный мост, с которого открывается вид на исторические павильоны и фонтаны.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Новый ледовый сезон на ВДНХ посвящен истории "Русской Антарктиды".

Посетитель на открытии катка на ВДНХ в Москве
3 из 23

Новый ледовый сезон на ВДНХ посвящен истории "Русской Антарктиды".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Тему выбрали не случайно. Двести лет назад русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев открыли последний неизвестный материк.

Открытие катка на ВДНХ в Москве
4 из 23

Тему выбрали не случайно. Двести лет назад русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев открыли последний неизвестный материк.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В зимнем сезоне 2020/21 катки работают с соблюдением мер безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
5 из 23

В зимнем сезоне 2020/21 катки работают с соблюдением мер безопасности, установленных Роспотребнадзором.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Чтобы избежать скопления людей возле касс, билеты продают только онлайн. Ограничено и количество посетителей в павильонах.

Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
6 из 23

Чтобы избежать скопления людей возле касс, билеты продают только онлайн. Ограничено и количество посетителей в павильонах.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

При входе на каток будут измерять температуру.

Посетитель на открытии катка на ВДНХ в Москве
7 из 23

При входе на каток будут измерять температуру.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

ГУМ-каток на Красной площади, которому в этом году исполняется 15 лет, на сей раз преобразился в сказочную страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

Гости катаются на ГУМ-катке на Красной площади в Москве
8 из 23

ГУМ-каток на Красной площади, которому в этом году исполняется 15 лет, на сей раз преобразился в сказочную страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Каток в столичном Парке культуры и отдыха имени Горького — один из самых любимых у москвичей.

Женщина с ребенком фотографируется перед выходом на лед открывшегося катка Навигатор 2020-2021 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
9 из 23

Каток в столичном Парке культуры и отдыха имени Горького — один из самых любимых у москвичей.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Каток в Парке Горького — это не только ледовая площадка, но и танцевальная зона, и хоккейная коробка.

Отдыхающие катаются на льду открывшегося катка Навигатор 2020-2021 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
10 из 23

Каток в Парке Горького — это не только ледовая площадка, но и танцевальная зона, и хоккейная коробка.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В оформлении катка, который носит название "Навигатор 2020-2021", зашифрован код из знаковых мест на карте России.

Отдыхающие на льду открывшегося катка Навигатор 2020-2021 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
11 из 23

В оформлении катка, который носит название "Навигатор 2020-2021", зашифрован код из знаковых мест на карте России.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Посетители смогут совершить захватывающее зимнее путешествие и переместиться на любую широту и долготу.

Отдыхающие катаются на льду открывшегося катка Навигатор 2020-2021 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
12 из 23

Посетители смогут совершить захватывающее зимнее путешествие и переместиться на любую широту и долготу.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Катки с искусственным льдом будут работать во многих московских парках и скверах: в Саду "Эрмитаж", на Красной Пресне и Ходынском поле, в Измайлово, на Таганке, в Митино.

Юноша помогает девушке надеть коньки в пункте проката на открывшемся катке Навигатор 2020-2021 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
13 из 23

Катки с искусственным льдом будут работать во многих московских парках и скверах: в Саду "Эрмитаж", на Красной Пресне и Ходынском поле, в Измайлово, на Таганке, в Митино.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Казани есть собственный парк имени Горького, и здесь, на стадионе "Трудовые резервы" залили каток.

Девушка на открытии катка на стадионе Трудовые резервы в Казани
14 из 23

В Казани есть собственный парк имени Горького, и здесь, на стадионе "Трудовые резервы" залили каток.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Это первый каток, который открылся в этом году в Казани.

Посетители на открытии катка на стадионе Трудовые резервы в Казани
15 из 23

Это первый каток, который открылся в этом году в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Прийти сюда можно в любой день — каток открыт всегда.

Посетители на открытии катка на стадионе Трудовые резервы в Казани
16 из 23

Прийти сюда можно в любой день — каток открыт всегда.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Правда, число посетителей ограничат: на каток будут пускать лишь по 25 человек.

Посетители на открытии катка на стадионе Трудовые резервы в Казани
17 из 23

Правда, число посетителей ограничат: на каток будут пускать лишь по 25 человек.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Всего в Казани будут работать 18 катков: девять крытых и девять — под зимним небом.

Посетители на открытии катка на стадионе Трудовые резервы в Казани
18 из 23

Всего в Казани будут работать 18 катков: девять крытых и девять — под зимним небом.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДевушки на катке у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ.
Девушки на катке у фонтана Дружба народов на ВДНХ
19 из 23
Девушки на катке у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Каток в арт-пространстве "Севкабель порт" на Васильевском острове — не только самый большой в Петербурге, но и самый романтичный.

Посетители нового зимнего катка в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
20 из 23

Каток в арт-пространстве "Севкабель порт" на Васильевском острове — не только самый большой в Петербурге, но и самый романтичный.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

С катка открывается живописный вид на Финский залив.

Посетители нового зимнего катка в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
21 из 23

С катка открывается живописный вид на Финский залив.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Не беда, если неуверенно стоишь на коньках. В помощь новичкам есть салазки в виде белого медведя или нерпы.

Посетители нового зимнего катка в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
22 из 23

Не беда, если неуверенно стоишь на коньках. В помощь новичкам есть салазки в виде белого медведя или нерпы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Посетители катка в арт-пространстве "Севкабель порт" в Санкт-Петербурге.

Посетители нового зимнего катка в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
23 из 23

Посетители катка в арт-пространстве "Севкабель порт" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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