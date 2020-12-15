У моря, в парке и на площади: где кататься на коньках
Главный каток страны по традиции работает на главной аллее ВДНХ в Москве.
Главный каток страны по традиции работает на главной аллее ВДНХ в Москве.
В центре катка находится пешеходный мост, с которого открывается вид на исторические павильоны и фонтаны.
В центре катка находится пешеходный мост, с которого открывается вид на исторические павильоны и фонтаны.
Новый ледовый сезон на ВДНХ посвящен истории "Русской Антарктиды".
Новый ледовый сезон на ВДНХ посвящен истории "Русской Антарктиды".
Тему выбрали не случайно. Двести лет назад русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев открыли последний неизвестный материк.
Тему выбрали не случайно. Двести лет назад русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев открыли последний неизвестный материк.
В зимнем сезоне 2020/21 катки работают с соблюдением мер безопасности, установленных Роспотребнадзором.
В зимнем сезоне 2020/21 катки работают с соблюдением мер безопасности, установленных Роспотребнадзором.
Чтобы избежать скопления людей возле касс, билеты продают только онлайн. Ограничено и количество посетителей в павильонах.
Чтобы избежать скопления людей возле касс, билеты продают только онлайн. Ограничено и количество посетителей в павильонах.
При входе на каток будут измерять температуру.
При входе на каток будут измерять температуру.
ГУМ-каток на Красной площади, которому в этом году исполняется 15 лет, на сей раз преобразился в сказочную страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.
ГУМ-каток на Красной площади, которому в этом году исполняется 15 лет, на сей раз преобразился в сказочную страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.
Каток в столичном Парке культуры и отдыха имени Горького — один из самых любимых у москвичей.
Каток в столичном Парке культуры и отдыха имени Горького — один из самых любимых у москвичей.
Каток в Парке Горького — это не только ледовая площадка, но и танцевальная зона, и хоккейная коробка.
Каток в Парке Горького — это не только ледовая площадка, но и танцевальная зона, и хоккейная коробка.
В оформлении катка, который носит название "Навигатор 2020-2021", зашифрован код из знаковых мест на карте России.
В оформлении катка, который носит название "Навигатор 2020-2021", зашифрован код из знаковых мест на карте России.
Посетители смогут совершить захватывающее зимнее путешествие и переместиться на любую широту и долготу.
Посетители смогут совершить захватывающее зимнее путешествие и переместиться на любую широту и долготу.
Катки с искусственным льдом будут работать во многих московских парках и скверах: в Саду "Эрмитаж", на Красной Пресне и Ходынском поле, в Измайлово, на Таганке, в Митино.
Катки с искусственным льдом будут работать во многих московских парках и скверах: в Саду "Эрмитаж", на Красной Пресне и Ходынском поле, в Измайлово, на Таганке, в Митино.
В Казани есть собственный парк имени Горького, и здесь, на стадионе "Трудовые резервы" залили каток.
В Казани есть собственный парк имени Горького, и здесь, на стадионе "Трудовые резервы" залили каток.
Это первый каток, который открылся в этом году в Казани.
Это первый каток, который открылся в этом году в Казани.
Прийти сюда можно в любой день — каток открыт всегда.
Прийти сюда можно в любой день — каток открыт всегда.
Правда, число посетителей ограничат: на каток будут пускать лишь по 25 человек.
Правда, число посетителей ограничат: на каток будут пускать лишь по 25 человек.
Всего в Казани будут работать 18 катков: девять крытых и девять — под зимним небом.
Всего в Казани будут работать 18 катков: девять крытых и девять — под зимним небом.
Каток в арт-пространстве "Севкабель порт" на Васильевском острове — не только самый большой в Петербурге, но и самый романтичный.
Каток в арт-пространстве "Севкабель порт" на Васильевском острове — не только самый большой в Петербурге, но и самый романтичный.
С катка открывается живописный вид на Финский залив.
С катка открывается живописный вид на Финский залив.
Не беда, если неуверенно стоишь на коньках. В помощь новичкам есть салазки в виде белого медведя или нерпы.
Не беда, если неуверенно стоишь на коньках. В помощь новичкам есть салазки в виде белого медведя или нерпы.
Посетители катка в арт-пространстве "Севкабель порт" в Санкт-Петербурге.
Посетители катка в арт-пространстве "Севкабель порт" в Санкт-Петербурге.