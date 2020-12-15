https://ria.ru/20201215/karantin-1589368849.html

Британская оппозиция потребовала отменить ослабление карантина

Британская оппозиция потребовала отменить ослабление карантина

Лидер британской оппозиции Кир Стармер потребовал от правительства страны в срочном порядке пересмотреть решение о рождественском ослаблении введенных из-за... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:19

2020-12-15T17:19

2020-12-15T17:19

распространение нового коронавируса

кир стармер

коронавирус covid-19

садик хан

коронавирусы

british medical journal

борис джонсон

здоровье - общество

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg

ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британской оппозиции Кир Стармер потребовал от правительства страны в срочном порядке пересмотреть решение о рождественском ослаблении введенных из-за коронавируса ограничений.Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон, объявляя о новой трехуровневой системе ограничений, вступившей в силу по окончании национального локдауна 2 декабря, сообщил, что в период с 23 по 27 декабря правила будут по всей стране смягчены, чтобы люди могли отпраздновать Рождество: три семьи смогут собираться дома вместе."Я понимаю, что люди хотят провести время с семьями после этого ужасного года. Но ситуация значительно ухудшилась после того, как было принято решение по Рождеству (ослаблениях на дни праздника). Она заслуживает того, чтобы политики ее не игнорировали. Я считаю, что вам (премьер-министру Борису Джонсону) необходимо в течение 24 часов собрать экстренное совещание с ключевыми министрами и обсудить вопрос о том, является ли приемлемым, с учетом растущего количества заражений, данное послабление", - отмечает лидер лейбористов в письме в премьеру страны Джонсону.Лидер оппозиции заявил, что поддержит премьера, если кабинет министров и научные советники примут решение не ослаблять карантинные меры на Рождество.Он также обвинил правительство в том, что оно не контролирует ситуацию с распространением коронавируса в стране и не предпринимает шагов, которые могли бы улучшить обстановку."Стало совершенно ясно, что система региональных ограничений, которую вы представили две недели назад, абсолютно не справилась предотвращением распространения COVID-19. Сейчас видно, что правительство утратило контроль за распространением инфекции и поставило нашу экономику и нашу систему здравоохранения перед серьезным риском в новом году", - отметил Стармер.Ранее во вторник мэр Лондона Садик Хан и медицинские журналы British Medical Journal и Health Service Journal призвали власти не ослаблять правила на Рождество из-за роста новых случаев заражения коронавирусом. С аналогичными призывами к правительству выступили и несколько университетских специалистов по вопросам охраны общественного здоровья, а также несколько высокопоставленных представителей медицинских кругов. Правительство пока настаивает на том, что "Рождество не будет отменено", однако подчеркивает, что все меры постоянно пересматриваются.Накануне правительство объявило, что из-за резкого роста числа заражений и обнаружения новой разновидности коронавируса, способной распространяться с повышенной скоростью, Лондон переводится на третий, максимальный, уровень ограничений. Растет количество случаев коронавируса и по всей стране: по мнению специалистов консультационного совета по науке при правительстве, эффект от локдауна уже закончился и эпидемия набирает силу вновь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/mutatsiya-1589212876.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кир стармер, коронавирус covid-19, садик хан, коронавирусы, british medical journal, борис джонсон, здоровье - общество, лондон, в мире