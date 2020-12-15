https://ria.ru/20201215/karabakh-1589409237.html

В Карабахе прокомментировали данные о требованиях Баку передать три села

В Карабахе прокомментировали данные о требованиях Баку передать три села

Договоренностей о передаче Азербайджану трех сел Шушинского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики нет, заявил агентству Sputnik Армения министр... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T23:16

2020-12-15T23:16

2020-12-15T23:16

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 15 дек – РИА Новости. Договоренностей о передаче Азербайджану трех сел Шушинского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики нет, заявил агентству Sputnik Армения министр территориального управления и развития Карабаха Жирайр Мирзоян.Ранее в соцсетях появилась информация, что якобы азербайджанские силы требуют от карабахской стороны покинуть села Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох Шушинского района."Азербайджанцы день-два назад, при посредничестве российских миротворцев, ушли с дороги, соединяющей села Хин Шен и Мец Шен, где они находились уже пару дней. Там же находились армянские военнослужащие… Эти села и Ехцаох находятся в окружении. К Ехцаоху азербайджанцы приблизились с севера, но в само село не вошли", - цитирует агентство слова Мирзояна.Что касается требования покинуть село, Мирзоян не исключает, что это "частная инициатива" азербайджанских военнослужащих. "Никакой подобной договоренности не существует", - приводит агентство слова министра.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589339334.html

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире