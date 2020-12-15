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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589368549.html
Эксперты допустили повторное обострение в Карабахе
Эксперты допустили повторное обострение в Карабахе
Исключать возможности возникновения новых инцидентов в непростом конфликте вокруг Нагорного Карабаха пока нельзя, заявили РИА Новости эксперты. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:18
2020-12-15T17:18
ситуация в нагорном карабахе
рустам мурадов
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Исключать возможности возникновения новых инцидентов в непростом конфликте вокруг Нагорного Карабаха пока нельзя, заявили РИА Новости эксперты.Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону."Для России очень важно, чтобы это прекращение огня соблюдалось сторонами. Я приветствую то, что так быстро были подтянуты российские миротворцы в зону этого конфликта, это очень важно. Но, на мой взгляд, нельзя считать, что опасность возникновения разного рода инцидентов устранена", - сказал РИА Новости посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров.По его словам, необходимо обнародовать информацию о том, кто нарушил перемирие, которое было установлено в 1994 году и таким образом просуществовало около 26 лет.Схожего мнения придерживается ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Вадим Муханов. "Нет никаких гарантий, что повторного обострения не будет. Тем более те заявления, которые делают стороны конфликта уже сейчас - по итогам и после заключения соглашения - не оставляют сомнений в том, что стороны конфликта готовы к продолжению разрешения ситуации", - отметил эксперт. По его мнению, помочь урегулированию может лишь воля сторон и политических элит."Пока ситуация находится в подвешенном состоянии. И, к сожалению, в таком же подвешенном состоянии будет находиться и корпус российских миротворцев, потому что в некоторой степени они будут заложниками ситуации... высоки риски повторения обострений не только в Гадруте, но и на других жизненно важных участках, в том числе и по границам Лачинского коридора", - заключил научный сотрудник.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589273804.html
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html
https://ria.ru/20201215/mirotvortsy-1589239257.html
нагорный карабах
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рустам мурадов, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Эксперты допустили повторное обострение в Карабахе

17:18 15.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Исключать возможности возникновения новых инцидентов в непростом конфликте вокруг Нагорного Карабаха пока нельзя, заявили РИА Новости эксперты.
Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.
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По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.
"Для России очень важно, чтобы это прекращение огня соблюдалось сторонами. Я приветствую то, что так быстро были подтянуты российские миротворцы в зону этого конфликта, это очень важно. Но, на мой взгляд, нельзя считать, что опасность возникновения разного рода инцидентов устранена", - сказал РИА Новости посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров.
По его словам, необходимо обнародовать информацию о том, кто нарушил перемирие, которое было установлено в 1994 году и таким образом просуществовало около 26 лет.
Схожего мнения придерживается ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Вадим Муханов. "Нет никаких гарантий, что повторного обострения не будет. Тем более те заявления, которые делают стороны конфликта уже сейчас - по итогам и после заключения соглашения - не оставляют сомнений в том, что стороны конфликта готовы к продолжению разрешения ситуации", - отметил эксперт. По его мнению, помочь урегулированию может лишь воля сторон и политических элит.
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"Пока ситуация находится в подвешенном состоянии. И, к сожалению, в таком же подвешенном состоянии будет находиться и корпус российских миротворцев, потому что в некоторой степени они будут заложниками ситуации... высоки риски повторения обострений не только в Гадруте, но и на других жизненно важных участках, в том числе и по границам Лачинского коридора", - заключил научный сотрудник.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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