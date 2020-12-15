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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589273804.html
В Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боев
В Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боев
Представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян опроверг сообщения о том, что в регионе вновь начались бои. Об этом сообщает Sputnik... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:54
2020-12-15T12:19
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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азербайджан
армения
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян опроверг сообщения о том, что в регионе вновь начались бои. Об этом сообщает Sputnik Армения.Это подтвердили и в пресс-службе российского миротворческого контингента.Ранее СМИ написали о возобновлении боев за села Гадрутского района Хцаберд и Хин Тахер.Одиннадцатого декабря в окрестностях этих населенных пунктов произошло нарушение режима прекращения огня, которое пресекли российские миротворцы. Накануне командующий российским воинским контингентом миротворческих сил генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщал, что обстановка нормализовалась.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября стороны смогли заключить трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться военнопленными. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html
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нагорный карабах, баку, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боев

10:54 15.12.2020 (обновлено: 12:19 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец
Российский миротворец - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян опроверг сообщения о том, что в регионе вновь начались бои. Об этом сообщает Sputnik Армения.

"В Арцахе все спокойно, информация о каких-то боевых действиях не соответствует действительности".

Сурен Сарумян
Представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха
Это подтвердили и в пресс-службе российского миротворческого контингента.
Ранее СМИ написали о возобновлении боев за села Гадрутского района Хцаберд и Хин Тахер.
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Одиннадцатого декабря в окрестностях этих населенных пунктов произошло нарушение режима прекращения огня, которое пресекли российские миротворцы. Накануне командующий российским воинским контингентом миротворческих сил генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщал, что обстановка нормализовалась.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября стороны смогли заключить трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться военнопленными. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
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