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В Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боев
В Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боев
Представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян опроверг сообщения о том, что в регионе вновь начались бои. Об этом сообщает Sputnik... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:54
2020-12-15T10:54
2020-12-15T12:19
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян опроверг сообщения о том, что в регионе вновь начались бои. Об этом сообщает Sputnik Армения.Это подтвердили и в пресс-службе российского миротворческого контингента.Ранее СМИ написали о возобновлении боев за села Гадрутского района Хцаберд и Хин Тахер.Одиннадцатого декабря в окрестностях этих населенных пунктов произошло нарушение режима прекращения огня, которое пресекли российские миротворцы. Накануне командующий российским воинским контингентом миротворческих сил генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщал, что обстановка нормализовалась.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября стороны смогли заключить трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться военнопленными. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html
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