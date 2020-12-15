https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

"Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху

"Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху

Баку и Ереван возложили друг на друга ответственность за открытие огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. При этом обе стороны отметили роль российских... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:06

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

джейхун байрамов

сергей шойгу

москва

сша

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589197061_0:160:2010:1291_1920x0_80_0_0_15fd9d8b4349052ae61284660c9c867c.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Баку и Ереван возложили друг на друга ответственность за открытие огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. При этом обе стороны отметили роль российских миротворцев в урегулировании инцидента. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тем временем заявил представителям Франции и США в Минской группе, что не просил их помогать в дальнейшем улаживании проблемы. Как действуют российские военные в зоне конфликта и почему в Баку отказываются от услуг Парижа и Вашингтона — в материале РИА Новости. Непонятная картаПо официальной версии Баку, бои начались из-за того, что армянские вооруженные формирования "оставались в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана", откуда их вывели российские военные. В совместном заявлении азербайджанские Минобороны и Служба госбезопасности отметили положительную роль миротворцев и выразили сомнение, что вооруженные люди из соседней страны оказались там случайно. "Военнослужащие миротворческих сил Российской Федерации с ответственностью и высоким профессионализмом выполняли обязанности по сохранению режима прекращения огня и эвакуации армянских военнослужащих, представляемых как "заблудившиеся" и "пропавшие без вести", — говорилось в пресс-релизе.Зато недовольство российскими миротворцами выразил Адил Алиев, вице-спикер Милли Меджлиса — парламента Азербайджана. "Совсем не понятна представленная ими новая карта, которая выходит за рамки подписанного соглашения. Это представление наших древних земель под другими названиями", — написал он в социальной сети, добавив, что карта российского Минобороны "не имеет юридической или политической основы". Официальный Ереван также апеллировал к Москве. "В результате длившихся несколько часов боев противнику удалось войти в село Старый Тагер, а также вплотную приблизиться к селу Хцаберд. Строго осуждаем провокацию со стороны азербайджанских вооруженных сил", — подчеркнули в Минобороны. По мнению армянской стороны, инцидент "не имеет ничего общего с ключевым требованием подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана заявления о прекращении боевых действий и ставит под угрозу хрупкий мир, достигнутый благодаря непосредственным усилиям президента России".Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян во время визита в Москву обсудил ситуацию с Сергеем Шойгу.Поступили комментарии и с третьей стороны. Командующий миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил: обстановка в районе сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района нормализовалась. Режим прекращения огня действительно нарушили, признал он. "Российские миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации и поддерживают взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон", — отметил генерал. Пусть приезжаютВ эти же дни высока была дипломатическая активность в столицах, причастных к урегулированию конфликта. Ильхам Алиев общался с представителями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Именно эта группа дипломатов из Франции, США и России занималась проблемой Нагорного Карабаха с 1990-х. В азербайджанской столице делегатов ждал прохладный прием. Алиев напомнил, что с последнего заседания произошли события, которые изменили многое в вопросе Карабаха: "Азербайджан урегулировал конфликт, продолжавшийся около 30 лет, — силовым путем и политическими средствами". Он высказал сожаление, что Минская группа разрешить ситуацию не смогла: "Хотя была определенная деятельность и выдвигались идеи, никакого результата это не дало". Свой монолог, обращенный к дипломатам, Алиев завершил резко. "Я не приглашал Минскую группу. Но, когда узнал, что она хочет приехать, не стал возражать. Может, им есть что мне сказать. Если хотите, говорите на камеру, пожалуйста", — подвел черту азербайджанский президент. Представители трех стран ответили обычными формулами вежливости. "Мы осваиваем новую повестку хода событий", — сообщил представитель Франции Стефан Висконти. После чего дипломаты отправились в Ереван, где их ждал митинг: собравшиеся требовали возвращения переговоров в "минский формат". В армянской столице проходили традиционные демонстрации: люди выступали за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего совместно с лидерами России и Азербайджана трехстороннее заявление, остановившее бои. Согласно этому документу в Карабах ввели российских миротворцев, Азербайджану отошли значительные территории, а стороны остались на тех позициях, где были в момент подписания 10 ноября. На этом фоне ситуацию в Карабахе обсудили министры иностранных дел России и Азербайджана — Сергей Лавров и Джейхун Байрамов. Детали разговора не разглашали. Залог мираРоссийский кавказовед Нурлан Гасымов считает, что объективную оценку произошедшего в Гадрутском районе стоит давать после того, как стороны согласуют линию разграничения. Трехстороннее заявление Москвы, Баку и Еревана, которое остановило боевые действия, лишь в общих чертах разделило территорию проведения миротворческой операции — мелкие частные случаи можно урегулировать только при непосредственной реализации положений документа. Но инцидент был в серой зоне, это ясно по реакции вице-спикера азербайджанского парламента. "Тот фактически пытался оспорить мандат российских миротворцев на действия в этой локации", — говорит эксперт. "Очевидно, в селах к моменту прекращения огня оставались части армянских вооруженных сил. Небольшие — иначе линия соприкосновения прошла бы по-другому. Армянская сторона пыталась хотя бы символически отыграть кусочек территории, азербайджанская ей противодействовала", — отмечает Гасымов. И добавляет, что у заявления Алиева, помимо дипломатов, были и другие адресаты — граждане Азербайджана. "Это нравится жителям кавказских стран: их лидер показывает, что они не пешки в чьих-то играх, а равноправный субъект международных отношений. Возможно, это и ответ Франции на то, что ее сенат принял резолюцию о независимости Карабаха. Дескать, как же вы можете предлагать себя в качестве посредника, когда открыто поддерживаете одну из сторон. Но все же главным посылом были его слова о том, что реальность изменилась. Минскую группу отодвинули от процесса переговоров, все вопросы решают Азербайджан, Россия, Турция и Армения, насколько она может присоединиться сейчас к этому процессу", — объясняет эксперт. Специалист по Кавказу и Ближнему Востоку кандидат исторических наук Станислав Тарасов отмечает: нежелание армян отдавать свои села азербайджанской армии вполне естественно. "Большинство уезжает, когда населенные пункты переходят под контроль Баку. Так они отвечают на вопрос, хотят ли жить в едином Азербайджане. Баку заинтересован в том, чтобы оставить армянское население в Карабахе — это витрина для западного мира. Но сейчас фактически там анклав, населенный армянами, существование которого поддерживается только российскими миротворцами", — говорит Тарасов. "Война в Карабахе — провал мировой дипломатии, — продолжает он. — Они не упредили войну, хотя та готовилась открыто. Россия успешно посредничала летом 2020-го в Таввузе, вмешалась во время горячей фазы конфликта. Так что у Алиева все основания обвинять Минскую группу в бездействии. Хотя дипломаты, конечно, не виноваты — они выслушивали то, что предназначалось лидерам государств". По его словам, с российскими миротворцами ситуация уникальная — линии снабжения контингента идут как через Армению, так и через Азербайджан. Это своеобразный залог поддержания режима прекращения огня — сторона, которая возобновит боевые действия, сделает противника тылом российских военных. Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор Владимир Ворожцов участвовал в урегулировании нагорнокарабахского конфликта в восьмидесятые и девяностые. "На месте всегда возникают проблемы, которые невозможно решить, глядя на карту, — рассказывает он. — В любой миротворческой операции каждый день решают такие мелкие и крупные вопросы. Нет прохода к роднику, колодцу, заблокировали сад, не пускают на кладбище — все эти незначительные, казалось бы, проблемы могут разрастись в конфликт". По его словам, российские миротворцы сделали сейчас главное: развели силы и создали условия для переговорного процесса. Их статус и права уточнят и закрепят по мере того, как солдаты и офицеры 15-й бригады и других частей и подразделений будут выполнять свою работу — поддерживать мир в регионе.

https://ria.ru/20201127/karabakh-1586511014.html

москва

сша

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель. Несмотря на заключенное перемирие, стороны продолжают обстрелы с обеих сторон. Страдают мирные жители, рушатся дома, школы, храмы. Нагорный Карабах в очередной раз призывает политиков прекратить огонь и сесть за стол переговоров. 2020-12-15T08:00 true PT4M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам мурадов, джейхун байрамов, сергей шойгу, москва, сша, армения, в мире