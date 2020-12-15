Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201215/kaliningrad-1589365825.html
В Калининграде ждут туристов, несмотря на ограничения
В Калининграде ждут туристов, несмотря на ограничения
Калининград ждет туристов, несмотря на введение новых ограничений на период новогодних каникул, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:17
2020-12-15T17:17
туризм
коронавирус в россии
туризм
туристы
балтийское море
новости - туризм
новый год
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578804445_0:247:2826:1837_1920x0_80_0_0_f7bacfbbe844c8d81d2de9a683543f0a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 15 дек — РИА Новости. Калининград ждет туристов, несмотря на введение новых ограничений на период новогодних каникул, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.Ранее региональный оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией из-за высокого уровня заболеваемости принял ряд решений для ограничения распространения COVID-19 в период новогодних праздников. В частности, с 28 декабря по 17 января закрываются все торговые центры и магазины, кроме продовольственных, аптек и зоотоваров, ограничивается работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры.Он отметил, что решения оперативного штаба будут в ближайшее время скорректированы и закреплены в постановлении правительства. В течение недели оперштабу предстоит определить режим работы заведений общественного питания на период новогодних каникул.
https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html
балтийское море
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578804445_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40c8d624741afc6bfc4f7211f0243e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, туризм, туристы, балтийское море, новости - туризм, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининград, отдых

В Калининграде ждут туристов, несмотря на ограничения

17:17 15.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБранденбургские ворота в Калининграде
Бранденбургские ворота в Калининграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 15 дек — РИА Новости. Калининград ждет туристов, несмотря на введение новых ограничений на период новогодних каникул, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.
Ранее региональный оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией из-за высокого уровня заболеваемости принял ряд решений для ограничения распространения COVID-19 в период новогодних праздников. В частности, с 28 декабря по 17 января закрываются все торговые центры и магазины, кроме продовольственных, аптек и зоотоваров, ограничивается работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры.
"Никто не закроет Балтийское море, наследие — архитектурные исторические объекты... Конечно, мы призываем ответственно отнестись к любой поездке. И при первых признаках недомогания ее отменить. И по дороге соблюдать все требования и рекомендации, которые предъявляет Роспотребнадзор при перемещении общественным транспортом", — сказал Лысков.
Он отметил, что решения оперативного штаба будут в ближайшее время скорректированы и закреплены в постановлении правительства. В течение недели оперштабу предстоит определить режим работы заведений общественного питания на период новогодних каникул.
Кафедральный собор Калининграда - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 08:00Туризм
Европа по-русски: выходные в Калининградской области
 
ТуризмКоронавирус в РоссииТуризмтуристыБалтийское мореНовости - ТуризмНовый годФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КалининградОтдых
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния