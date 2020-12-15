https://ria.ru/20201215/kaliningrad-1589365825.html
В Калининграде ждут туристов, несмотря на ограничения
В Калининграде ждут туристов, несмотря на ограничения
Калининград ждет туристов, несмотря на введение новых ограничений на период новогодних каникул, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:17
2020-12-15T17:17
2020-12-15T17:17
туризм
коронавирус в россии
туризм
туристы
балтийское море
новости - туризм
новый год
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 15 дек — РИА Новости. Калининград ждет туристов, несмотря на введение новых ограничений на период новогодних каникул, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.Ранее региональный оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией из-за высокого уровня заболеваемости принял ряд решений для ограничения распространения COVID-19 в период новогодних праздников. В частности, с 28 декабря по 17 января закрываются все торговые центры и магазины, кроме продовольственных, аптек и зоотоваров, ограничивается работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры.Он отметил, что решения оперативного штаба будут в ближайшее время скорректированы и закреплены в постановлении правительства. В течение недели оперштабу предстоит определить режим работы заведений общественного питания на период новогодних каникул.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, туризм, туристы, балтийское море, новости - туризм, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининград, отдых
КАЛИНИНГРАД, 15 дек — РИА Новости. Калининград ждет туристов, несмотря на введение новых ограничений на период новогодних каникул, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.
Ранее региональный оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией из-за высокого уровня заболеваемости принял ряд решений для ограничения распространения COVID-19 в период новогодних праздников. В частности, с 28 декабря по 17 января закрываются все торговые центры и магазины, кроме продовольственных, аптек и зоотоваров, ограничивается работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры.
"Никто не закроет Балтийское море, наследие — архитектурные исторические объекты... Конечно, мы призываем ответственно отнестись к любой поездке. И при первых признаках недомогания ее отменить. И по дороге соблюдать все требования и рекомендации, которые предъявляет Роспотребнадзор при перемещении общественным транспортом", — сказал Лысков.
Он отметил, что решения оперативного штаба будут в ближайшее время скорректированы и закреплены в постановлении правительства. В течение недели оперштабу предстоит определить режим работы заведений общественного питания на период новогодних каникул.