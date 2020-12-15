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Наследники Майкла Джексона выиграли апелляцию по иску к HBO
Наследники Майкла Джексона выиграли апелляцию по иску к HBO
Наследники Майкла Джексона выиграли апелляционный иск, поданный против HBO, и теперь у них есть возможность преследовать в суде создателей фильма "Покидая... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:31
2020-12-15T19:31
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Наследники Майкла Джексона выиграли апелляционный иск, поданный против HBO, и теперь у них есть возможность преследовать в суде создателей фильма "Покидая Неверленд" (2019) за нарушение соглашения о неразглашении, сообщает THR. Родственники музыканта подавали иск на сумму 100 миллионов долларов после выхода документальной ленты, в которой музыканта обвиняют в педофилии. Они настаивали на том, что HBO нарушил условия договора 1992 года по поводу концертного фильма "The Dangerous Tour". Их нужно было соблюдать в течение 27 лет. Представители HBO, напротив, считали, что эти условия никакого отношения к нынешней ситуации не имеют.В результате суд постановил, что прописанные в 1992 году договоренности были достигнуты по обоюдному согласию и имеют силу и по сей день, хотя прошло уже 28 лет.HBO пока никак не прокомментировала решение суда.
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, hbo, майкл джексон

Наследники Майкла Джексона выиграли апелляцию по иску к HBO

19:31 15.12.2020
 
© AP Photo / Beth A. KeiserМайкл Джексон в своей знаменитой белой перчатке
Майкл Джексон в своей знаменитой белой перчатке - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Beth A. Keiser
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Наследники Майкла Джексона выиграли апелляционный иск, поданный против HBO, и теперь у них есть возможность преследовать в суде создателей фильма "Покидая Неверленд" (2019) за нарушение соглашения о неразглашении, сообщает THR.
Родственники музыканта подавали иск на сумму 100 миллионов долларов после выхода документальной ленты, в которой музыканта обвиняют в педофилии. Они настаивали на том, что HBO нарушил условия договора 1992 года по поводу концертного фильма "The Dangerous Tour". Их нужно было соблюдать в течение 27 лет.
Представители HBO, напротив, считали, что эти условия никакого отношения к нынешней ситуации не имеют.
В результате суд постановил, что прописанные в 1992 году договоренности были достигнуты по обоюдному согласию и имеют силу и по сей день, хотя прошло уже 28 лет.
HBO пока никак не прокомментировала решение суда.
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