https://ria.ru/20201215/jackson-1589379497.html

Наследники Майкла Джексона выиграли апелляцию по иску к HBO

Наследники Майкла Джексона выиграли апелляцию по иску к HBO

Наследники Майкла Джексона выиграли апелляционный иск, поданный против HBO, и теперь у них есть возможность преследовать в суде создателей фильма "Покидая... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:31

2020-12-15T19:31

2020-12-15T19:31

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Наследники Майкла Джексона выиграли апелляционный иск, поданный против HBO, и теперь у них есть возможность преследовать в суде создателей фильма "Покидая Неверленд" (2019) за нарушение соглашения о неразглашении, сообщает THR. Родственники музыканта подавали иск на сумму 100 миллионов долларов после выхода документальной ленты, в которой музыканта обвиняют в педофилии. Они настаивали на том, что HBO нарушил условия договора 1992 года по поводу концертного фильма "The Dangerous Tour". Их нужно было соблюдать в течение 27 лет. Представители HBO, напротив, считали, что эти условия никакого отношения к нынешней ситуации не имеют.В результате суд постановил, что прописанные в 1992 году договоренности были достигнуты по обоюдному согласию и имеют силу и по сей день, хотя прошло уже 28 лет.HBO пока никак не прокомментировала решение суда.

https://ria.ru/20200613/1572799753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, кино и сериалы, новости культуры, hbo, майкл джексон