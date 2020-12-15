https://ria.ru/20201215/germaniya-1589255780.html

Самый жесткий локдаун в истории Германии не напугал жителей Берлина

Самый жесткий локдаун в истории Германии не напугал жителей Берлина

Власти Германии в условиях COVID готовятся ввести крайне жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан, однако это пока не вызвало большого... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:16

2020-12-15T09:16

2020-12-15T09:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Власти Германии в условиях COVID готовятся ввести крайне жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан, однако это пока не вызвало большого ажиотажа или особой озабоченности в Берлине. Большинство столичных жителей, с которыми встретились и пообщались РИА Новости, заявили о том, что не слишком удивлены масштабом локдауна, подготовлены к ограничениям и надеются на скорое окончание пандемии коронавируса.В воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы федеральных земель согласовали введение в стране общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января. Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик. Запрещена продажа пиротехники, граждан призывают отказаться от фейерверков в праздники. Запрещена уличная продажа алкоголя. Школьники отправлены на каникулы или на дистанционное обучение. Земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек.В телеобращении к гражданам 14 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал принятые меры "радикальными". Глава государства добавил, что "общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории ФРГ". Цель данных мер заключается в том, чтобы "как можно быстрее снизить количество инфицированных" коронавирусом, а затем "удерживать его на низком уровне", заявил Штайнмайер.Учитывая предстоящие рождественские и новогодние праздники (в Германии отмечают Рождество в декабре), представители властей разного уровня выразили свою обеспокоенность тем, что граждане начнут "штурмовать магазины" перед их окончательным закрытием в среду. В некоторых федеральных землях было принято решение о том, чтобы непродовольственные магазины 14 и 15 декабря могли работать дольше. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер призвал немцев отказаться от "больших закупок", ограничиться "самым необходимым" на время локдауна.Благодаря этим ли призывам либо уже сформированной у немцев привычки после нескольких локдаунов разной степени жесткости с начала года, но новости о том, что со среды подарки к Рождеству и Новому году предстоит приобретать только в интернете, пока мало отразились на жизни берлинцев.В торговых центрах в понедельник вечером было немного народа - возможно, больше в обычный будний день, но соизмеримо с количеством покупателей перед праздниками. Только возле крупных магазинов известных торговых сетей выстраивались очереди на улице - в Германии действует правило о том, что количество покупателей в зале должно быть ограничено в зависимости от его площади. Стоявшие в очереди люди придерживались предписанной дистанции в 1,5 метра от соседа. Им в помощь на асфальт перед магазинами еще весной была нанесена специальная разметка.Действительно много народа было в центральном универмаге западного Берлина - легендарном KaDeWe. К некоторым прилавкам выстраивались целые очереди. Знаменитый фуд-корт на 6 этаже закрыт согласно решению властей Германии, которые со 2 ноября санкционировали работу заведений общепита исключительно на вынос. Однако в декабре KaDeWe традиционно становится одной из самых посещаемых торговых площадок в столице. Большое количество покупателей можно было списать и на это.Поскольку общаться с гражданами на улице из-за гигиенических требований затруднительно, корреспондент РИА Новости предложила берлинцам обсудить проблему с локдауном в одной из социальных сетей. Большинство принявших участие в обсуждении жителей столицы признали, что давно запаслись и подарками, и алкоголем, и едой - все традиционные блюда на немецкое Рождество или Новый год, который тут называют Сильвестром, можно приготовить из замороженных продуктов, например, запеченного гуся или утку с тушеной красной капустой и клецками. Многие писали о том, что запасенного им хватит до 10 января."Самое необходимое - это еда и напитки, средства гигиены, а не подарки", - написал один из участников обсуждения, однако с его мнением не согласились родители детей, которые, по их словам, "и так натерпелись из-за всей этой нестабильности". Победило мнение, что подарки детям нужны, но покупать их надо своевременно, а не "в последний момент из страха"."Я недавно была на улице, мне нужно было в банк, и там было много народу и везде очереди. Но это понятно. Никто не делает ничего нелегального, кто-то сидит дома, а кто-то ходит за покупками и поддерживает товарооборот. Это разрешено до среды, кто что покупает - этого никто не контролирует. Если надо, то жалуйтесь уже Меркель, почему она закрывает магазины в среду, а не сразу. Я считаю, никто не должен говорить кому-либо, что ему делать, когда и где. Всем сейчас сложно. Неважно, кто спрашивает, это совершенно не важно. Людей разобщают, и все заканчивается коронавирусом", - написала одна из участниц обсуждения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/rozhdestvo-1586633538.html

https://ria.ru/20201127/prichiny-1586630894.html

https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html

германия

берлин (город)

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коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире