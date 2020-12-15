https://ria.ru/20201215/gaft-1589304302.html

В Москве прошла церемония прощания с Валентином Гафтом

В Москве прошла церемония прощания с Валентином Гафтом

Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом завершилось во вторник в московском театре "Современник", где актер служил почти полвека, передает... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:43

2020-12-15T12:43

2020-12-15T14:31

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом завершилось во вторник в московском театре "Современник", где актер служил почти полвека, передает корреспондент РИА Новости.Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.На церемонию прощания пришли актеры Сергей Гармаш, Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Лия Ахеджакова, Елена Яковлева, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец Александр Розенбаум, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Григорий Лепс, режиссер Юрий Грымов, актер Евгений Миронов.Кибовский отметил, что Гафт прошел очень интересный насыщенный творческий путь.Он отметил, что Гафт был классиком афоризмов-эпиграмм, "которые знали все".Ахеджакова рассказала, что все свои стихи Гафт помнил наизусть, он звонил актрисе по ночам и читал их. Стихи стали для него отдушиной в тот период, когда он уже не выходил на сцену.Актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.

https://ria.ru/20201213/gaft-1588985606.html

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умер валентин гафт, алексей булдаков, гараж, театр имени моссовета, ленком, александр кибовский, лия ахеджакова, москва