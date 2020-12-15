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В Москве прошла церемония прощания с Валентином Гафтом
В Москве прошла церемония прощания с Валентином Гафтом
Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом завершилось во вторник в московском театре "Современник", где актер служил почти полвека, передает... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:43
2020-12-15T14:31
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умер валентин гафт
алексей булдаков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом завершилось во вторник в московском театре "Современник", где актер служил почти полвека, передает корреспондент РИА Новости.Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.На церемонию прощания пришли актеры Сергей Гармаш, Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Лия Ахеджакова, Елена Яковлева, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец Александр Розенбаум, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Григорий Лепс, режиссер Юрий Грымов, актер Евгений Миронов.Кибовский отметил, что Гафт прошел очень интересный насыщенный творческий путь.Он отметил, что Гафт был классиком афоризмов-эпиграмм, "которые знали все".Ахеджакова рассказала, что все свои стихи Гафт помнил наизусть, он звонил актрисе по ночам и читал их. Стихи стали для него отдушиной в тот период, когда он уже не выходил на сцену.Актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.
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умер валентин гафт, алексей булдаков, гараж, театр имени моссовета, ленком, александр кибовский, лия ахеджакова, москва

В Москве прошла церемония прощания с Валентином Гафтом

12:43 15.12.2020 (обновлено: 14:31 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ВяткинАктер Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом завершилось во вторник в московском театре "Современник", где актер служил почти полвека, передает корреспондент РИА Новости.
Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
На церемонию прощания пришли актеры Сергей Гармаш, Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Лия Ахеджакова, Елена Яковлева, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец Александр Розенбаум, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Григорий Лепс, режиссер Юрий Грымов, актер Евгений Миронов.
Кибовский отметил, что Гафт прошел очень интересный насыщенный творческий путь.
Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 12:37Культура
"Это был подвиг": друг Гафта рассказал о последних днях жизни актера
"Ему потребовалось большое усилие для того, чтобы, будучи на старте очень красивым сильным человеком, которому, казалось бы, сама его внешность, данные определяют совершенно четкое амплуа, выйти из этого образа и стать универсальным, разнообразным артистом, для которого амплуа стала сама его личность", - сказал Кибовский журналистам.
Он отметил, что Гафт был классиком афоризмов-эпиграмм, "которые знали все".
"Люди, мы не умираем": памяти Валентина Гафта
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары Мастер и Маргарита
1 из 9

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

Президент России Владимир Путин и Народный артист России Валентин Гафт на церемонии вручения государственных наград и присвоения почетных званий в Екатерининском зале Кремля
2 из 9

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

Народный артист России Валентин Гафт на вечере, посвященном 50-летию московского театра Современник
3 из 9

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

Актер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
4 из 9

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

Актер Валентин Иосифович Гафт в спектакле театра Современник - Балалайкин и К
5 из 9

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

Валентин Гафт
6 из 9

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

Народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт
7 из 9

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Актер Валентин Гафт в роли Горелова в спектакле Спешите делать добро
8 из 9

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек
9 из 9

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 9

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"
2 из 9

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 9

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
4 из 9

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 9

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
6 из 9

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
7 из 9

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Но за короткими юмористическими эссе иногда терялся ряд его полноценных лирических произведений. Не адресованных каким-то конкретным людям, а в принципе адресованных читателю широкому. Я думаю, нам предстоит это все оценить. Мы прощаемся с действительно большим художником, творческой личностью", - добавил Кибовский.
Ахеджакова рассказала, что все свои стихи Гафт помнил наизусть, он звонил актрисе по ночам и читал их. Стихи стали для него отдушиной в тот период, когда он уже не выходил на сцену.
Актер Валентин Гафт - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 09:48Культура
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта
Актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.
Прощание с Валентином Гафтом
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
1 из 11

Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
2 из 11

Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.

Вдова В.Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
3 из 11

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.

Актриса Лия Ахеджакова на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
4 из 11

Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
5 из 11

Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
6 из 11

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
7 из 11

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Прощание с актером длилось до полудня.

Актер Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
8 из 11

Прощание с актером длилось до полудня.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Артисты "Современника" сменяли друг друга в почетном карауле.

Актриса Лия Ахеджакова и актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
9 из 11

Артисты "Современника" сменяли друг друга в почетном карауле.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.

Вынос гроба с телом актера театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом
10 из 11

Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Вынос гроба с телом актера театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом
11 из 11

Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 11

Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 11

Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 11

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 11

Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 11

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 11

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 11

Прощание с актером длилось до полудня.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 11

Артисты "Современника" сменяли друг друга в почетном карауле.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 11

Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 11

Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
Распространение нового коронавирусаУмер Валентин ГафтАлексей БулдаковГаражТеатр имени МоссоветаЛенкомАлександр КибовскийЛия АхеджаковаМосква
 
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