https://ria.ru/20201215/gaft-1589264495.html

В Москве началось прощание с Валентином Гафтом

В Москве началось прощание с Валентином Гафтом

Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом началось во вторник в московском театре "Современник", где актер служил почти полвека, передает... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:12

2020-12-15T10:12

2020-12-15T14:31

культура

умер валентин гафт

алексей булдаков

валентин гафт

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москва

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом началось во вторник в московском театре "Современник", где актер служил почти полвека, передает корреспондент РИА Новости.Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении цветов и венков, в частности, от президента РФ, правительства, министра обороны. На большом экране показывают фото из архива актера, звучит тихая музыка, записи песен и стихов в исполнении Гафта.На церемонию прощания пришли актеры Сергей Гармаш, Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Елена Яковлева, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец Александр Розенбаум, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков от друзей, коллег, официальных лиц и организаций.Позже актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.

https://ria.ru/20201215/gaft-1589265073.html

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умер валентин гафт, алексей булдаков, валентин гафт, гараж, театр имени моссовета, ленком, сергей юрский, москва, справки