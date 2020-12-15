https://ria.ru/20201215/flot-1589296094.html

Тихоокеанский флот получит шесть корветов с "Цирконами" до 2028 года

Тихоокеанский флот получит шесть корветов с "Цирконами" до 2028 года

Тихоокеанский флот РФ получит в 2024-2028 годах шесть корветов проектов 20380 и 20385, способных нести гиперзвуковые ракеты "Циркон". РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:13

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2020-12-15T12:13

новое оружие россии

россия

циркон

тихоокеанский флот вмф россии

амурский судостроительный завод

безопасность

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тихоокеанский флот РФ получит в 2024-2028 годах шесть корветов проектов 20380 и 20385, способных нести гиперзвуковые ракеты "Циркон".Соответствующий контракт Минобороны РФ заключило с Амурским судостроительным заводом, о чем военное ведомство сообщило во вторник."В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2021 Министерство обороны РФ заключило контракт на поставку серийной партии корветов проектов 20380 и 20385 с ПАО "Амурский судостроительный завод", - говорится в релизе.На Тихоокеанский флот корабли придут с 2024 по 2028 годы. Два из них будут построены по проекту 20380, еще четыре - 20385.В Минобороны отметили, что корветы повысят эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья, морских коммуникаций."По целому ряду технических характеристик и составу вооружения сегодня строящиеся корветы не имеют аналогов в мире и обладают большим модернизационным потенциалом. Это современные корабли, оснащенные новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, перспективным зенитным ракетным комплексом "Редут", современным противокорабельным комплексом "Уран", противолодочным комплексом "Пакет-НК" и универсальными пусковыми установками, способными нести перспективные ракеты "Циркон", - подчеркнули в военном ведомстве.Долгожданный контрактВ августе 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах военного ведомства заключить Амурским судостроительным заводом (АСЗ) контракт на производство шести корветов. По словам министра, они должны быть построены за восемь лет. О том, корабли какого именно проекта будут построены, не уточнялось, однако АСЗ до этого строил только корветы проекта 20380.Сейчас в России строятся корветы проекта 20380 и его новых модификаций – 20385 и 20386. В строю уже находятся шесть кораблей проекта 20380. В частности, два таких корабля есть на Тихоокеанском флоте. В 2020 году должен получить корвет "Алдар Цыденжапов", а в 2021 году – "Резкий".Также в 2020 году запланирована передача Тихоокеанскому флоту корвета проекта 20385 "Гремящий", который от базового проекта отличается возможностью применять крылатые ракеты "Калибр". Еще несколько корветов проекта 20380 служат на Балтийском и Черноморском флотах.Традиционно крупные контракты на строительство военной техники для Вооруженных сил РФ заключаются на форуме "Армия". Однако в ходе "Армии-2020", которая прошла с 23 по 29 августа, корветы законтрактованы не были.

https://ria.ru/20201211/tsirkon-1588805314.html

https://ria.ru/20201127/tsirkon-1586653552.html

https://ria.ru/20200114/1563377181.html

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россия, циркон, тихоокеанский флот вмф россии, амурский судостроительный завод, безопасность