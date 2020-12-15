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Facebook удалил "связанные" с Россией аккаунты
Facebook удалил "связанные" с Россией аккаунты
Американская компания Facebook сообщила об удалении трех сетей аккаунтов, якобы связанных с Россией и Францией, за нарушение ее политики против иностранного... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T21:06
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россия
судан
франция
ливия
сирия
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Американская компания Facebook сообщила об удалении трех сетей аккаунтов, якобы связанных с Россией и Францией, за нарушение ее политики против иностранного вмешательства.Отмечается, что в общей сложности компания удалила 358 аккаунтов, 161 страницу, 32 группы в Facebook и 32 аккаунта в Instagram. Согласно заявлению компании, две из трех сетей были якобы созданы в России и ориентированы на ЦАР, Мадагаскар, Камерун, Экваториальную Гвинею, Мозамбик, ЮАР, Ливию, Судан и Сирию.
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россия, судан, франция, ливия, сирия, в мире

Facebook удалил "связанные" с Россией аккаунты

21:06 15.12.2020 (обновлено: 21:08 15.12.2020)
 
© AP Photo / Noah BergerСтенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Noah Berger
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Американская компания Facebook сообщила об удалении трех сетей аккаунтов, якобы связанных с Россией и Францией, за нарушение ее политики против иностранного вмешательства.

"Сегодня (во вторник – ред.) за нарушение нашей политики против иностранного вмешательства или вмешательства другого правительства мы удалили три отдельные сети, которые от имени иностранного или правительственного учреждения проводили скоординированную неаутентичную деятельность. Эти сети возникли во Франции и России и были направлены против многих стран в Северной Африке и на Ближнем Востоке", - сообщается в заявлении компании.

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Отмечается, что в общей сложности компания удалила 358 аккаунтов, 161 страницу, 32 группы в Facebook и 32 аккаунта в Instagram. Согласно заявлению компании, две из трех сетей были якобы созданы в России и ориентированы на ЦАР, Мадагаскар, Камерун, Экваториальную Гвинею, Мозамбик, ЮАР, Ливию, Судан и Сирию.
 
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