https://ria.ru/20201215/facebook-1589399726.html

Facebook удалил "связанные" с Россией аккаунты

Facebook удалил "связанные" с Россией аккаунты

Американская компания Facebook сообщила об удалении трех сетей аккаунтов, якобы связанных с Россией и Францией, за нарушение ее политики против иностранного... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T21:06

2020-12-15T21:06

2020-12-15T21:08

россия

судан

франция

ливия

сирия

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Американская компания Facebook сообщила об удалении трех сетей аккаунтов, якобы связанных с Россией и Францией, за нарушение ее политики против иностранного вмешательства.Отмечается, что в общей сложности компания удалила 358 аккаунтов, 161 страницу, 32 группы в Facebook и 32 аккаунта в Instagram. Согласно заявлению компании, две из трех сетей были якобы созданы в России и ориентированы на ЦАР, Мадагаскар, Камерун, Экваториальную Гвинею, Мозамбик, ЮАР, Ливию, Судан и Сирию.

https://ria.ru/20201214/instagram-1589202734.html

россия

судан

франция

ливия

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, судан, франция, ливия, сирия, в мире