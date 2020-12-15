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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201215/dolg-1589406702.html
Латушко заявил, что оппозиция не признает часть долгов Белоруссии
Латушко заявил, что оппозиция не признает часть долгов Белоруссии
Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что в случае смены нынешней власти в Белоруссии новая не признает обязательств по кредитным... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T22:47
2020-12-15T22:47
протесты в белоруссии
павел латушко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что в случае смены нынешней власти в Белоруссии новая не признает обязательств по кредитным договорам, заключенным после ноября.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов выехала в Литву. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, в президиум которого вошел Латушко. В связи с созданием совета Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Латушко позже выехал в Польшу, создал Народное антикризисное управление, которое сотрудничает с командой Тихановской."Особо нужно остановиться на вопросе предоставления кредитных ресурсов со стороны зарубежных финансовых институтов, банковских учреждений… Все договоренности с кредиторами, подписанные после 5 ноября 2020 года (в этот день истек предыдущий президентский срок Лукашенко – ред.) нелегитимным президентом и нелегитимным правительством, будут пересмотрены новой властью Беларуси. Новое правительство… не будет считать себя обязанным платить по долгам, предоставленным Лукашенко", - заявил Латушко во время онлайн-конференции для журналистов во вторник.Он отметил, что оппозиция также предлагает всем кредиторам "принять меры по проверке целевого использования кредитных ресурсов". Латушко пояснил, что, в частности, выделенные средства не должны идти на закупку средств для подавления протестов, и в случае смены власти это может стать "риском возможного отказа в погашении долга".Латушко заявил, что кредиторам нужно потребовать от властей досрочного и незамедлительного исполнения кредитных обязательств в случае нецелевого использования кредита, а также "не допускать продления кредитных договоров: пролонгация погашения кредитов создает для режима дополнительные возможности набрать еще больше долгов".По его словам, оппозиция прилагает усилия, чтобы минимизировать возможности наращивания госдолга действующей властью, в том числе выступает за сворачивание программ сотрудничества госсектора с международными финансовыми институтами и выпуска гособлигаций на внешнем рынке. Латушко отметил, что оппозиция планирует провести переговоры с иностранными банками, которые сейчас осуществляют операции с белорусскими евробондами.Акции протеста продолжаются в Белоруссии до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201210/ogranicheniya-1588522238.html
https://ria.ru/20201209/protesty-1588353634.html
https://ria.ru/20201215/dolg-1589404985.html
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павел латушко, белоруссия, в мире

Латушко заявил, что оппозиция не признает часть долгов Белоруссии

22:47 15.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что в случае смены нынешней власти в Белоруссии новая не признает обязательств по кредитным договорам, заключенным после ноября.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов выехала в Литву. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, в президиум которого вошел Латушко. В связи с созданием совета Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Латушко позже выехал в Польшу, создал Народное антикризисное управление, которое сотрудничает с командой Тихановской.
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"Особо нужно остановиться на вопросе предоставления кредитных ресурсов со стороны зарубежных финансовых институтов, банковских учреждений… Все договоренности с кредиторами, подписанные после 5 ноября 2020 года (в этот день истек предыдущий президентский срок Лукашенко – ред.) нелегитимным президентом и нелегитимным правительством, будут пересмотрены новой властью Беларуси. Новое правительство… не будет считать себя обязанным платить по долгам, предоставленным Лукашенко", - заявил Латушко во время онлайн-конференции для журналистов во вторник.
Он отметил, что оппозиция также предлагает всем кредиторам "принять меры по проверке целевого использования кредитных ресурсов". Латушко пояснил, что, в частности, выделенные средства не должны идти на закупку средств для подавления протестов, и в случае смены власти это может стать "риском возможного отказа в погашении долга".
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Латушко заявил, что кредиторам нужно потребовать от властей досрочного и незамедлительного исполнения кредитных обязательств в случае нецелевого использования кредита, а также "не допускать продления кредитных договоров: пролонгация погашения кредитов создает для режима дополнительные возможности набрать еще больше долгов".
По его словам, оппозиция прилагает усилия, чтобы минимизировать возможности наращивания госдолга действующей властью, в том числе выступает за сворачивание программ сотрудничества госсектора с международными финансовыми институтами и выпуска гособлигаций на внешнем рынке. Латушко отметил, что оппозиция планирует провести переговоры с иностранными банками, которые сейчас осуществляют операции с белорусскими евробондами.
Акции протеста продолжаются в Белоруссии до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоБелоруссияВ мире
 
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