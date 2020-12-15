https://ria.ru/20201215/cyberpunk-1589309226.html

Жириновский показал себя в образе героев из Cyberpunk 2077

Жириновский показал себя в образе героев из Cyberpunk 2077

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выложил в Instagram пост, посвященный игре Cyberpunk 2077. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:01

2020-12-15T13:01

2020-12-15T13:20

cyberpunk 2077

россия

владимир жириновский

технологии

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выложил в Instagram пост, посвященный игре Cyberpunk 2077.На картинке показан момент игры, в котором игроку нужно выбрать прошлое своего персонажа: кочевник, дитя улиц или корпорат.Во всех трех случаях изображен Жириновский в разные моменты своей жизни: на коне, на мотоцикле и в деловом костюме.Cyberpunk 2077 — ролевая компьютерная игра в стиле киберпанка, разработанная компанией CD Projekt RED. Она является продолжением настольной игры Cyberpunk 2020, которая вышла в 1990 году.Анонс проекта состоялся в 2012 году. Несколько раз выход игры переносили. Однако 10 декабря она стала доступна на игровых приставках PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, а также персональных компьютерах.

https://ria.ru/20201026/garik-kharlamov-1581607427.html

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cyberpunk 2077, россия, владимир жириновский, технологии, общество