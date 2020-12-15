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Парламент Украины принял госбюджет на 2021 год с дефицитом
Парламент Украины принял госбюджет на 2021 год с дефицитом
Парламент Украины во вторник принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%, такое решение... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:22
2020-12-15T19:22
сергей марченко
министерство финансов украины
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Парламент Украины во вторник принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%, такое решение поддержали 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Мы учли увлечение расходов на финансирование всех приоритетных нужд нашего государства. В бюджете на следующий год предусмотрен рост расходов на систему здравоохранения, на закупку вакцин от COVID-19, на повышение минимальных зарплат, индексацию пенсий и доплат пенсионеров в возрасте 75 плюс, повышение зарплат врачам на 30% и учителям на 25%", - сказал глава минфина Украины Сергей Марченко, выступая в Раде во вторник.Документ предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.Документ также предполагает увеличение прожиточного минимума, которое будет происходить в три этапа с 1 января до 1 декабря, до 2481 гривны (88 долларов) для работоспособных граждан. В данный момент он составляет 2189 гривен (78 долларов). Планируется также рост месячной минимальной зарплаты с 1 декабря 2021 года до 6,5 тысячи гривен (около 232 долларов).На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в следующем году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (692 миллиона долларов).Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20201215/avakov-1589360579.html
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сергей марченко, министерство финансов украины, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Парламент Украины принял госбюджет на 2021 год с дефицитом

19:22 15.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Парламент Украины во вторник принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%, такое решение поддержали 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Мы учли увлечение расходов на финансирование всех приоритетных нужд нашего государства. В бюджете на следующий год предусмотрен рост расходов на систему здравоохранения, на закупку вакцин от COVID-19, на повышение минимальных зарплат, индексацию пенсий и доплат пенсионеров в возрасте 75 плюс, повышение зарплат врачам на 30% и учителям на 25%", - сказал глава минфина Украины Сергей Марченко, выступая в Раде во вторник.
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Документ предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.
Документ также предполагает увеличение прожиточного минимума, которое будет происходить в три этапа с 1 января до 1 декабря, до 2481 гривны (88 долларов) для работоспособных граждан. В данный момент он составляет 2189 гривен (78 долларов). Планируется также рост месячной минимальной зарплаты с 1 декабря 2021 года до 6,5 тысячи гривен (около 232 долларов).
На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в следующем году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (692 миллиона долларов).
Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
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