https://ria.ru/20201215/bezhentsy-1589246612.html

Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе

Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе

Более 560 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T07:08

2020-12-15T07:08

2020-12-15T07:08

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

москва

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 560 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают гражданскую инфраструктуру.Всего в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулись уже более 39,7 тысячи беженцев.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201215/mirotvortsy-1589239257.html

нагорный карабах

москва

степанакерт

азербайджан

армения

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нагорный карабах, москва, степанакерт, азербайджан, армения, в мире