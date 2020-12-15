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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201215/bezhentsy-1589246612.html
Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
Более 560 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T07:08
2020-12-15T07:08
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
москва
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 560 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают гражданскую инфраструктуру.Всего в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулись уже более 39,7 тысячи беженцев.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201215/mirotvortsy-1589239257.html
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нагорный карабах, москва, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе

07:08 15.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители Мартуни возвращаются в свои дома после объявления перемирия
Жители Мартуни возвращаются в свои дома после объявления перемирия - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 560 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.
"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 566 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Всего в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулись уже более 39,7 тысячи беженцев.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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