Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители Мартуни возвращаются в свои дома после объявления перемирия
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 560 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.
"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 566 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Всего в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулись уже более 39,7 тысячи беженцев.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.