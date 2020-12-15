https://ria.ru/20201215/bayden-1589253449.html

В Совфеде объяснили, почему не стоит уповать на победу Байдена

В Совфеде объяснили, почему не стоит уповать на победу Байдена

США с приходом к власти Джо Байдена могут начать переговоры по СНВ-3, иранской ядерной программе, Парижскому соглашению по климату с поиском компромиссов,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:57

2020-12-15T08:57

2020-12-15T08:57

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

совет федерации рф

андрей климов

барак обама

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США с приходом к власти Джо Байдена могут начать переговоры по СНВ-3, иранской ядерной программе, Парижскому соглашению по климату с поиском компромиссов, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.При этом Климов отметил, что подобные решения не будут приниматься быстро. "Люди, которые стоят за Байденом, понимают, что вопросы контроля над разоружением - в интересах США, обеспечения безопасности страны", - подчеркнул он.Законодатель указал, что способность команды Байдена договариваться не свидетельствует о том, что американцы идут навстречу России.Климов напомнил, что Байден являлся частью команды экс-президента США Барака Обамы, который открыл дипломатическую, торговую, финансовую войну в отношении России, организовал высылку российских дипломатов, участвовал в организации антироссийской истерии в связи с событиями 2014 года.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201215/bayden-1589252623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, совет федерации рф, андрей климов, барак обама, джо байден, сша, в мире