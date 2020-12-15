В Совфеде объяснили, почему не стоит уповать на победу Байдена
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США с приходом к власти Джо Байдена могут начать переговоры по СНВ-3, иранской ядерной программе, Парижскому соглашению по климату с поиском компромиссов, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
"Команда Байдена может начать переговоры по СНВ-3, иранской ядерной программе, Парижскому соглашению по климату, может быть, даже по ДРСМД с поиском компромиссов, которые будут закреплены в документах", - сказал российский парламентарий.
При этом Климов отметил, что подобные решения не будут приниматься быстро. "Люди, которые стоят за Байденом, понимают, что вопросы контроля над разоружением - в интересах США, обеспечения безопасности страны", - подчеркнул он.
Законодатель указал, что способность команды Байдена договариваться не свидетельствует о том, что американцы идут навстречу России.
"Их стратегия в отношении РФ не меняется, они будут действовать исключительно в собственных интересах", - сказал он.
Климов напомнил, что Байден являлся частью команды экс-президента США Барака Обамы, который открыл дипломатическую, торговую, финансовую войну в отношении России, организовал высылку российских дипломатов, участвовал в организации антироссийской истерии в связи с событиями 2014 года.
"В целом политика США в отношении России не меняется, базовый закон с антироссийскими мерами, который был подготовлен демократами, в результате утвердил конгресс и подписал республиканец Дональд Трамп", - заключил российский парламентарий.