https://ria.ru/20201215/arkhangelsk-1589384338.html

В Архангельске открыли "Арктическое посольство"

В Архангельске открыли "Арктическое посольство"

В столице Поморья открыли "Арктическое посольство" – современную многофункциональную интерактивную площадку для тех, кто хочет познакомиться с Арктикой поближе; РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:46

2020-12-15T18:46

2020-12-15T18:46

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости. В столице Поморья открыли "Арктическое посольство" – современную многофункциональную интерактивную площадку для тех, кто хочет познакомиться с Арктикой поближе; возможности нового сервиса оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба регионального правительства. Школьники могут принять в визит-центре участие в мастер-классах, например, по валянию войлока или лепке животных Арктики из полимерной глины, а их родители – почитать о высоких широтах в библиотеке и приобрести что-нибудь на память в сувенирной лавке. По словам директора национального парка "Русская Арктика" Александра Кирилова, в перспективе здесь будут созданы интерактивный музей и конференц-зал – ремонт помещения уже идет.С некоторыми уникальными экспонатами будущего музея можно познакомиться уже сейчас. Среди них – первый советский флаг, поднятый над Землей Франца-Иосифа, вещи, оставшиеся от различных экспедиций исследователей-первооткрывателей архипелага.Проект "Арктиковедение" может получить поддержку в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", отметили в пресс-службе."Это уникальный проект, развитие которого мы будем поддерживать. У него есть все шансы стать центром номер один в мире, если говорить о музеях, где представлены история, настоящее и будущее Арктики", - приводит пресс-служба слова Цыбульского. Участие в создании эколого-просветительской площадки при национальном парке "Русская Арктика" приняли разработчики Павловского месторождения на архипелаге Новая Земля. Об этом на встрече в октябре договорились глава Поморья и гендиректор холдинга "Атомредметзолото" Владимир Верховцев, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201210/podderzhka-1588569096.html

https://ria.ru/20201204/tsentr-1587677344.html

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александр цыбульский