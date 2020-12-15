https://ria.ru/20201215/arkhangelsk-1589384338.html
В Архангельске открыли "Арктическое посольство"
В Архангельске открыли "Арктическое посольство"
В столице Поморья открыли "Арктическое посольство" – современную многофункциональную интерактивную площадку для тех, кто хочет познакомиться с Арктикой поближе; РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:46
2020-12-15T18:46
2020-12-15T18:46
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости. В столице Поморья открыли "Арктическое посольство" – современную многофункциональную интерактивную площадку для тех, кто хочет познакомиться с Арктикой поближе; возможности нового сервиса оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба регионального правительства. Школьники могут принять в визит-центре участие в мастер-классах, например, по валянию войлока или лепке животных Арктики из полимерной глины, а их родители – почитать о высоких широтах в библиотеке и приобрести что-нибудь на память в сувенирной лавке. По словам директора национального парка "Русская Арктика" Александра Кирилова, в перспективе здесь будут созданы интерактивный музей и конференц-зал – ремонт помещения уже идет.С некоторыми уникальными экспонатами будущего музея можно познакомиться уже сейчас. Среди них – первый советский флаг, поднятый над Землей Франца-Иосифа, вещи, оставшиеся от различных экспедиций исследователей-первооткрывателей архипелага.Проект "Арктиковедение" может получить поддержку в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", отметили в пресс-службе."Это уникальный проект, развитие которого мы будем поддерживать. У него есть все шансы стать центром номер один в мире, если говорить о музеях, где представлены история, настоящее и будущее Арктики", - приводит пресс-служба слова Цыбульского. Участие в создании эколого-просветительской площадки при национальном парке "Русская Арктика" приняли разработчики Павловского месторождения на архипелаге Новая Земля. Об этом на встрече в октябре договорились глава Поморья и гендиректор холдинга "Атомредметзолото" Владимир Верховцев, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201210/podderzhka-1588569096.html
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александр цыбульский
АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости
. В столице Поморья открыли "Арктическое посольство" – современную многофункциональную интерактивную площадку для тех, кто хочет познакомиться с Арктикой поближе; возможности нового сервиса оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Арктическое посольство" – это визит-центр национального парка "Русская Арктика". Он открылся в здании Северного морского пароходства. Центр станет универсальной площадкой для детей и взрослых. Уже сейчас здесь можно почувствовать "ледяное дыхание Севера", увидеть белого медведя, "рог" нарвала, найденный в Арктике, и многое другое", - говорится в сообщении.
Школьники могут принять в визит-центре участие в мастер-классах, например, по валянию войлока или лепке животных Арктики из полимерной глины, а их родители – почитать о высоких широтах в библиотеке и приобрести что-нибудь на память в сувенирной лавке.
По словам директора национального парка "Русская Арктика" Александра Кирилова, в перспективе здесь будут созданы интерактивный музей и конференц-зал – ремонт помещения уже идет.
С некоторыми уникальными экспонатами будущего музея можно познакомиться уже сейчас. Среди них – первый советский флаг, поднятый над Землей Франца-Иосифа, вещи, оставшиеся от различных экспедиций исследователей-первооткрывателей архипелага.
"Арктическое посольство" стало частью большого проекта "Арктиковедение" национального парка. Еще одна его составляющая – учебное пособие "Приближая Арктику", выпущенное совместно с САФУ. Целевая аудитория проекта – школьники до восьмого класса. Впереди – создание комплекса, ориентированного на старшую школу, а также выпуск "Энциклопедического словаря юного арктиковеда".
Проект "Арктиковедение" может получить поддержку в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", отметили в пресс-службе.
"Это уникальный проект, развитие которого мы будем поддерживать. У него есть все шансы стать центром номер один в мире, если говорить о музеях, где представлены история, настоящее и будущее Арктики", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.
Участие в создании эколого-просветительской площадки при национальном парке "Русская Арктика" приняли разработчики Павловского месторождения на архипелаге Новая Земля. Об этом на встрече в октябре договорились глава Поморья и гендиректор холдинга "Атомредметзолото" Владимир Верховцев, отметили в пресс-службе.