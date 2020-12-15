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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201215/-tekhnologii-1589273620.html
Староверам не чужды современные технологии, рассказал глава РПСЦ
Староверам не чужды современные технологии, рассказал глава РПСЦ
Современные технологии не чужды старообрядцам, но надо помнить, что не все нововведения, дающие больший комфорт, могут быть духовно полезны – это зависит от... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:30
2020-12-15T12:30
религия и мировоззрение
религия
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
новости - религия и мировоззрение
наука
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Современные технологии не чужды старообрядцам, но надо помнить, что не все нововведения, дающие больший комфорт, могут быть духовно полезны – это зависит от отношения человека к этим нововведениям, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru"Для старообрядцев не чужды современные технологии и достижения науки и техники. По поводу отношения к ИНН считаю — не человек для ИНН, а ИНН для человека", - сказал митрополит Корнилий.Он отметил, что на Соборе РПСЦ могут обсудить "возможную опасность цифровой экономики".Говоря о полезности нововведений, которые дают человеку больше удобства и комфорта, митрополит Корнилий напомнил, что "все можно, но не все полезно для спасения души"."Все зависит от нашего отношения к этому "удобному и комфортному". Все это полезно лишь в той мере, в которой это способствует спасению души, избавлению от страстей", - подчеркнул собеседник агентства."Подлинное счастье - это, конечно же, быть с Богом, очищая душу от греха, любить Бога, любить людей, творить добро", - заключил глава РПСЦ.
https://ria.ru/20201215/epidemiya-1589272372.html
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религия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), новости - религия и мировоззрение, наука

Староверам не чужды современные технологии, рассказал глава РПСЦ

12:30 15.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздник Святых Жён-Мироносиц
Праздник Святых Жён-Мироносиц - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Современные технологии не чужды старообрядцам, но надо помнить, что не все нововведения, дающие больший комфорт, могут быть духовно полезны – это зависит от отношения человека к этим нововведениям, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
"Для старообрядцев не чужды современные технологии и достижения науки и техники. По поводу отношения к ИНН считаю — не человек для ИНН, а ИНН для человека", - сказал митрополит Корнилий.
Он отметил, что на Соборе РПСЦ могут обсудить "возможную опасность цифровой экономики".
Митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Говоря о полезности нововведений, которые дают человеку больше удобства и комфорта, митрополит Корнилий напомнил, что "все можно, но не все полезно для спасения души".
"Все зависит от нашего отношения к этому "удобному и комфортному". Все это полезно лишь в той мере, в которой это способствует спасению души, избавлению от страстей", - подчеркнул собеседник агентства.
"Подлинное счастье - это, конечно же, быть с Богом, очищая душу от греха, любить Бога, любить людей, творить добро", - заключил глава РПСЦ.
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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