https://ria.ru/20201215/-tekhnologii-1589273620.html

Староверам не чужды современные технологии, рассказал глава РПСЦ

Староверам не чужды современные технологии, рассказал глава РПСЦ

Современные технологии не чужды старообрядцам, но надо помнить, что не все нововведения, дающие больший комфорт, могут быть духовно полезны – это зависит от... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:30

2020-12-15T12:30

2020-12-15T12:30

религия и мировоззрение

религия

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

новости - религия и мировоззрение

наука

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Современные технологии не чужды старообрядцам, но надо помнить, что не все нововведения, дающие больший комфорт, могут быть духовно полезны – это зависит от отношения человека к этим нововведениям, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru"Для старообрядцев не чужды современные технологии и достижения науки и техники. По поводу отношения к ИНН считаю — не человек для ИНН, а ИНН для человека", - сказал митрополит Корнилий.Он отметил, что на Соборе РПСЦ могут обсудить "возможную опасность цифровой экономики".Говоря о полезности нововведений, которые дают человеку больше удобства и комфорта, митрополит Корнилий напомнил, что "все можно, но не все полезно для спасения души"."Все зависит от нашего отношения к этому "удобному и комфортному". Все это полезно лишь в той мере, в которой это способствует спасению души, избавлению от страстей", - подчеркнул собеседник агентства."Подлинное счастье - это, конечно же, быть с Богом, очищая душу от греха, любить Бога, любить людей, творить добро", - заключил глава РПСЦ.

https://ria.ru/20201215/epidemiya-1589272372.html

https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), новости - религия и мировоззрение, наука