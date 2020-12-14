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Жириновский объяснил свои резкие высказывания на съездах партии
Жириновский объяснил свои резкие высказывания на съездах партии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил у членов партии понимания за его резкие высказывания, объяснив это "бешеной нагрузкой внешней среды". РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:04
2020-12-14T14:04
лдпр
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил у членов партии понимания за его резкие высказывания, объяснив это "бешеной нагрузкой внешней среды".ЛДПР на очередном итоговом съезде в понедельник вновь избрала председателем партии Жириновского, являвшегося единственным кандидатом на этот пост.Первое собрание инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС) состоялось 13 декабря 1989 года. Учредительный съезд ЛДПСС прошел уже в марте 1990 года, где председателем был избран Жириновский. В 1991 году министерством юстиции СССР было выдано свидетельство о регистрации устава ЛДПСС. На третьем съезде партии в 1992 году было принято решение учредить и зарегистрировать в Минюсте Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), утвердить программу и устав. Председателем ЛДПР был избран Жириновский.
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лдпр, владимир жириновский, политика

Жириновский объяснил свои резкие высказывания на съездах партии

14:04 14.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил у членов партии понимания за его резкие высказывания, объяснив это "бешеной нагрузкой внешней среды".
ЛДПР на очередном итоговом съезде в понедельник вновь избрала председателем партии Жириновского, являвшегося единственным кандидатом на этот пост.

"Возможно, я бываю иногда резок в каких-то высказываниях. Это персонально вас никого не касается. Это бешеные нагрузки, которые мне приходится нести из внешней среды, внутри Государственной Думы. Это (касается – ред.) всех наших внешних контактах со внешней средой. Это нужно понимать, и я прошу, чтобы вы понимали, что я вас всех ценю. Мы все вместе - это большая команда. Это корабль. Я старался все сделать, мы с вами начали с нуля", - сказал Жириновский на съезде.

Первое собрание инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС) состоялось 13 декабря 1989 года. Учредительный съезд ЛДПСС прошел уже в марте 1990 года, где председателем был избран Жириновский. В 1991 году министерством юстиции СССР было выдано свидетельство о регистрации устава ЛДПСС. На третьем съезде партии в 1992 году было принято решение учредить и зарегистрировать в Минюсте Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), утвердить программу и устав. Председателем ЛДПР был избран Жириновский.
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