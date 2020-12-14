Жириновский объяснил свои резкие высказывания на съездах партии

"Возможно, я бываю иногда резок в каких-то высказываниях. Это персонально вас никого не касается. Это бешеные нагрузки, которые мне приходится нести из внешней среды, внутри Государственной Думы. Это (касается – ред.) всех наших внешних контактах со внешней средой. Это нужно понимать, и я прошу, чтобы вы понимали, что я вас всех ценю. Мы все вместе - это большая команда. Это корабль. Я старался все сделать, мы с вами начали с нуля", - сказал Жириновский на съезде.