Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201214/zhaloby-1589105907.html
В Подмосковье назвали основные жалобы жителей в 2020 году
В Подмосковье назвали основные жалобы жителей в 2020 году
Проблема общественных территорий, дорог и вывоза мусора стали лидерами по жалобам от жителей Московской области в 2020 году, сообщил глава регионального... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:23
2020-12-14T13:23
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577404386_110:0:2778:1500_1920x0_80_0_0_a8b9680c9631d50ada04ca7a28230196.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Проблема общественных территорий, дорог и вывоза мусора стали лидерами по жалобам от жителей Московской области в 2020 году, сообщил глава регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар на заседании правительства региона в понедельник.Он пояснил, что общее количество жалоб в 2020 году снизилось на треть. Так, в 2019 году, в информационную систему "Добродел" поступило 1,5 миллиона сообщений, когда в текущем году поступило чуть больше миллиона.Он также добавил, что на втором месте стала проблема содержания дорог. Всего поступило 116 тысяч обращений, прирост по отношению к 2019 году составил 24 тысячи заявлений. При этом он подчеркнул, что большая часть жалоб была связана с просьбой асфальтирования участков."Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.
https://ria.ru/20201214/produkty-1589098193.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577404386_22:48:1854:1422_1920x0_80_0_0_8cd797c1fdfa7c758869d43a836b330a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье назвали основные жалобы жителей в 2020 году

13:23 14.12.2020
 
© Пресс-служба правительства Московской областиПодмосковный портал "Добродел" помог решить 1,7 миллиона проблем
Подмосковный портал Добродел помог решить 1,7 миллиона проблем - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Проблема общественных территорий, дорог и вывоза мусора стали лидерами по жалобам от жителей Московской области в 2020 году, сообщил глава регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар на заседании правительства региона в понедельник.
Он пояснил, что общее количество жалоб в 2020 году снизилось на треть. Так, в 2019 году, в информационную систему "Добродел" поступило 1,5 миллиона сообщений, когда в текущем году поступило чуть больше миллиона.
"В 2020-м году жителей больше всего волновала общественных территорий. Эту проблему мы впервые выявили в текущем году. Основные жалобы были связаны с несанкционированными листовками, заменой ламп и фонарей. Прирост составил 46 тысяч жалоб", - сказал Рымар.
Он также добавил, что на втором месте стала проблема содержания дорог. Всего поступило 116 тысяч обращений, прирост по отношению к 2019 году составил 24 тысячи заявлений. При этом он подчеркнул, что большая часть жалоб была связана с просьбой асфальтирования участков.
"Третьей проблемой стал мусор – всего приросли на 22 тысячи обращений. Основная тема – это мусор в лесах, на дорогах, уборка газонов и общественных территорий", - добавил Рымар.
"Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
12:56
Власти Подмосковья рассказали о росте цен на масло и сахар
 
Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16В Челябинске полицейский прострелил ногу мужчине с ножом
17:14Армения и Азербайджан начали обмен пленными
17:12Рогозин сомневается в масштабном сотрудничестве при создании базы на Луне
17:11Разработчики "Спутника V" ожидают роста цифр по эффективности вакцины
17:09Источник назвал сроки подписания соглашений о ценах на сахар и масло
17:09"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой
17:07Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году
17:03В США началась вакцинация от коронавируса
17:01В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных
16:59Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
16:56Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Лента новостейМолния