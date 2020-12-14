В Подмосковье назвали основные жалобы жителей в 2020 году
© Пресс-служба правительства Московской областиПодмосковный портал "Добродел" помог решить 1,7 миллиона проблем
© Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Проблема общественных территорий, дорог и вывоза мусора стали лидерами по жалобам от жителей Московской области в 2020 году, сообщил глава регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар на заседании правительства региона в понедельник.
Он пояснил, что общее количество жалоб в 2020 году снизилось на треть. Так, в 2019 году, в информационную систему "Добродел" поступило 1,5 миллиона сообщений, когда в текущем году поступило чуть больше миллиона.
"В 2020-м году жителей больше всего волновала общественных территорий. Эту проблему мы впервые выявили в текущем году. Основные жалобы были связаны с несанкционированными листовками, заменой ламп и фонарей. Прирост составил 46 тысяч жалоб", - сказал Рымар.
Он также добавил, что на втором месте стала проблема содержания дорог. Всего поступило 116 тысяч обращений, прирост по отношению к 2019 году составил 24 тысячи заявлений. При этом он подчеркнул, что большая часть жалоб была связана с просьбой асфальтирования участков.
"Третьей проблемой стал мусор – всего приросли на 22 тысячи обращений. Основная тема – это мусор в лесах, на дорогах, уборка газонов и общественных территорий", - добавил Рымар.
"Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.