https://ria.ru/20201214/zhaloby-1589105907.html

В Подмосковье назвали основные жалобы жителей в 2020 году

В Подмосковье назвали основные жалобы жителей в 2020 году

Проблема общественных территорий, дорог и вывоза мусора стали лидерами по жалобам от жителей Московской области в 2020 году, сообщил глава регионального... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:23

2020-12-14T13:23

2020-12-14T13:23

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Проблема общественных территорий, дорог и вывоза мусора стали лидерами по жалобам от жителей Московской области в 2020 году, сообщил глава регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи Максим Рымар на заседании правительства региона в понедельник.Он пояснил, что общее количество жалоб в 2020 году снизилось на треть. Так, в 2019 году, в информационную систему "Добродел" поступило 1,5 миллиона сообщений, когда в текущем году поступило чуть больше миллиона.Он также добавил, что на втором месте стала проблема содержания дорог. Всего поступило 116 тысяч обращений, прирост по отношению к 2019 году составил 24 тысячи заявлений. При этом он подчеркнул, что большая часть жалоб была связана с просьбой асфальтирования участков."Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.

https://ria.ru/20201214/produkty-1589098193.html

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жкх, московская область (подмосковье), общество