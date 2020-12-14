https://ria.ru/20201214/youtube-1589095998.html

Глава "Газпром-Медиа" надеется, что ограничений в адрес YouTube не будет

Глава "Газпром-Медиа" надеется, что ограничений в адрес YouTube не будет

Глава "Газпром-Медиа Холдинга", бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров выразил надежду на то, что серьезные ограничения по отношению к YouTube на... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:41

2020-12-14T12:41

2020-12-14T12:41

александр рогаткин

телеканал царьград

youtube

александр жаров

twitter

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава "Газпром-Медиа Холдинга", бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров выразил надежду на то, что серьезные ограничения по отношению к YouTube на территории РФ введены не будут, при этом он назвал очевидным необходимость иностранных площадок, работающих в России, исполнять местные законы.Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ. Законопроект предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей."Я надеюсь, что ограничений не будет. Понятно, что у властей, к которым я не так давно имел отношение, есть претензии к YouTube в связи с, скажем так, цензурой контента, который производится с нашей территории. И очевидно, что в любом случае все площадки, которые работают на территории РФ и зарабатывают здесь деньги, должны соблюдать законы Российской Федерации. Но надеюсь, что ситуация не зайдет так далеко ", - рассказал Жаров на заседании экспертного клуба Национального рекламного форума, отвечая на вопрос о влиянии на рынок видеорекламы возможных ограничений в адрес YouTube.В портфеле активов холдинга, по словам его главы, имеется в том числе и площадка Rutube, активная модернизация которой идет уже около года.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В июле официальный сайт телеканала "Царьград" сообщил, что принадлежащий американской Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли". YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан".

https://ria.ru/20201209/youtube-1588500722.html

https://ria.ru/20201211/tsenzura-1588798830.html

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александр рогаткин, телеканал царьград, youtube, александр жаров, twitter, общество