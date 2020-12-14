https://ria.ru/20201214/vzryv-1589058363.html

В столице Сомали прогремел взрыв

В столице Сомали прогремел взрыв

Громкий взрыв и последовавшая за ним стрельба раздались в столице Сомали Могадишо, сообщает издание Somali Guardian. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:08

2020-12-14T09:08

2020-12-14T12:15

могадишо

сомали

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148462/79/1484627925_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_f8070640a5ca0b12205aa0b861cbf1eb.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Громкий взрыв и последовавшая за ним стрельба раздались в столице Сомали Могадишо, сообщает издание Somali Guardian.Как передает издание, согласно первоначальным сообщениям, взрыв был нацелен против военного конвоя миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в районе Джамхурия, после чего военнослужащие открыли огонь. Есть сообщения о пострадавших.Позже сомалийское издание Garowe Online сообщило со ссылкой на источники, что по меньшей мере пять человек погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы со стороны военного конвоя миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), на который было совершено нападение в столице страны Могадишо.

могадишо

сомали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

могадишо, сомали, в мире