В столице Сомали прогремел взрыв
09:08 14.12.2020 (обновлено: 12:15 14.12.2020)
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Громкий взрыв и последовавшая за ним стрельба раздались в столице Сомали Могадишо, сообщает издание Somali Guardian.
Как передает издание, согласно первоначальным сообщениям, взрыв был нацелен против военного конвоя миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в районе Джамхурия, после чего военнослужащие открыли огонь. Есть сообщения о пострадавших.
Позже сомалийское издание Garowe Online сообщило со ссылкой на источники, что по меньшей мере пять человек погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы со стороны военного конвоя миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), на который было совершено нападение в столице страны Могадишо.
UPDATE: At least 5 #Somali civilians dead and 9 wounded after #AU forces opened fire indiscriminately on residents after their convoy hit by a roadside explosion in Mogadishu on Monday morning, per medical and police sources. pic.twitter.com/Ikmc1YN946— Garowe Online (@GaroweOnline) December 14, 2020