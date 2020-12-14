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В столице Сомали прогремел взрыв
В столице Сомали прогремел взрыв
Громкий взрыв и последовавшая за ним стрельба раздались в столице Сомали Могадишо, сообщает издание Somali Guardian. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:08
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Громкий взрыв и последовавшая за ним стрельба раздались в столице Сомали Могадишо, сообщает издание Somali Guardian.Как передает издание, согласно первоначальным сообщениям, взрыв был нацелен против военного конвоя миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в районе Джамхурия, после чего военнослужащие открыли огонь. Есть сообщения о пострадавших.Позже сомалийское издание Garowe Online сообщило со ссылкой на источники, что по меньшей мере пять человек погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы со стороны военного конвоя миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), на который было совершено нападение в столице страны Могадишо.
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могадишо, сомали, в мире

В столице Сомали прогремел взрыв

09:08 14.12.2020 (обновлено: 12:15 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГород Могадишо
Город Могадишо - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Громкий взрыв и последовавшая за ним стрельба раздались в столице Сомали Могадишо, сообщает издание Somali Guardian.
Как передает издание, согласно первоначальным сообщениям, взрыв был нацелен против военного конвоя миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в районе Джамхурия, после чего военнослужащие открыли огонь. Есть сообщения о пострадавших.
Позже сомалийское издание Garowe Online сообщило со ссылкой на источники, что по меньшей мере пять человек погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы со стороны военного конвоя миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), на который было совершено нападение в столице страны Могадишо.
 
МогадишоСомалиВ мире
 
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