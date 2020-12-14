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Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил своему коллеге - главе НАСА Джиму Брайденстайну создать стыковочный узел на окололунной станции для приема... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:54
2020-12-14T16:59
хочу стать космонавтом
джим брайденстайн
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
космос - риа наука
наса
дмитрий рогозин
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сша
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил своему коллеге - главе НАСА Джиму Брайденстайну создать стыковочный узел на окололунной станции для приема российских и китайских космических кораблей как единственных, которые в случае ЧП смогут эвакуировать американский экипаж на Землю.В качестве примера подобной ЧП, Рогозин вспомнил о случае с подлодкой "Курск", когда для спасения экипажа одной страны с помощью техники другой страны необходим был единый адаптер."Никто кроме России, и никто кроме Китая в будущем, пока у них таких технологий нет, но, тем не менее, никто не может спасти американский экипаж, никто", - отметил Рогозин.В октябре Брайденстайн заявил журналистам, что США уже работают над созданием стандартов конструкции шлюзовых отсеков, которые позволят российскому пилотируемому кораблю "Орел" состыковаться с американской окололунной станцией Lunar Orbital Platform-Gateway.США планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании окололунной станции, однако позднее Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль.
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джим брайденстайн, международная космическая станция (мкс), роскосмос, космос - риа наука, наса, дмитрий рогозин, китай, сша

Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции

16:54 14.12.2020 (обновлено: 16:59 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил своему коллеге - главе НАСА Джиму Брайденстайну создать стыковочный узел на окололунной станции для приема российских и китайских космических кораблей как единственных, которые в случае ЧП смогут эвакуировать американский экипаж на Землю.
"Я предложил сейчас НАСА, Джиму Брайденстайну - главе НАСА: "Слушай, вы там можете в разные стороны свои идеи направлять, но вы обязаны просто сделать шлюз за свои деньги, это в ваших же интересах, интересах жизненноважных вашего экипажа, шлюз, который  будет адаптирован к российскому кораблю, для того, чтобы в случае необходимости мы могли подойти своим кораблем и забрать ваш экипаж и вернуть на Землю. То же самое касается Китая", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.
В качестве примера подобной ЧП, Рогозин вспомнил о случае с подлодкой "Курск", когда для спасения экипажа одной страны с помощью техники другой страны необходим был единый адаптер.
"Никто кроме России, и никто кроме Китая в будущем, пока у них таких технологий нет, но, тем не менее, никто не может спасти американский экипаж, никто", - отметил Рогозин.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 00:55
Рогозин высмеял обвинения США в "опасном" поведении России в космосе
В октябре Брайденстайн заявил журналистам, что США уже работают над созданием стандартов конструкции шлюзовых отсеков, которые позволят российскому пилотируемому кораблю "Орел" состыковаться с американской окололунной станцией Lunar Orbital Platform-Gateway.
США планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании окололунной станции, однако позднее Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль.
 
Хочу стать космонавтомДжим БрайденстайнМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосКосмос - РИА НаукаНАСАДмитрий РогозинКитайСША
 
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