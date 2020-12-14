https://ria.ru/20201214/uzel-1589172707.html

Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции

Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил своему коллеге - главе НАСА Джиму Брайденстайну создать стыковочный узел на окололунной станции для приема... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:54

2020-12-14T16:54

2020-12-14T16:59

хочу стать космонавтом

джим брайденстайн

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил своему коллеге - главе НАСА Джиму Брайденстайну создать стыковочный узел на окололунной станции для приема российских и китайских космических кораблей как единственных, которые в случае ЧП смогут эвакуировать американский экипаж на Землю.В качестве примера подобной ЧП, Рогозин вспомнил о случае с подлодкой "Курск", когда для спасения экипажа одной страны с помощью техники другой страны необходим был единый адаптер."Никто кроме России, и никто кроме Китая в будущем, пока у них таких технологий нет, но, тем не менее, никто не может спасти американский экипаж, никто", - отметил Рогозин.В октябре Брайденстайн заявил журналистам, что США уже работают над созданием стандартов конструкции шлюзовых отсеков, которые позволят российскому пилотируемому кораблю "Орел" состыковаться с американской окололунной станцией Lunar Orbital Platform-Gateway.США планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании окололунной станции, однако позднее Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль.

https://ria.ru/20201210/rogozin-1588522575.html

китай

сша

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джим брайденстайн, международная космическая станция (мкс), роскосмос, космос - риа наука, наса, дмитрий рогозин, китай, сша