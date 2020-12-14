Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:54 14.12.2020 (обновлено: 16:59 14.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил своему коллеге - главе НАСА Джиму Брайденстайну создать стыковочный узел на окололунной станции для приема российских и китайских космических кораблей как единственных, которые в случае ЧП смогут эвакуировать американский экипаж на Землю.
"Я предложил сейчас НАСА, Джиму Брайденстайну - главе НАСА: "Слушай, вы там можете в разные стороны свои идеи направлять, но вы обязаны просто сделать шлюз за свои деньги, это в ваших же интересах, интересах жизненноважных вашего экипажа, шлюз, который будет адаптирован к российскому кораблю, для того, чтобы в случае необходимости мы могли подойти своим кораблем и забрать ваш экипаж и вернуть на Землю. То же самое касается Китая", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.
В качестве примера подобной ЧП, Рогозин вспомнил о случае с подлодкой "Курск", когда для спасения экипажа одной страны с помощью техники другой страны необходим был единый адаптер.
"Никто кроме России, и никто кроме Китая в будущем, пока у них таких технологий нет, но, тем не менее, никто не может спасти американский экипаж, никто", - отметил Рогозин.
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В октябре Брайденстайн заявил журналистам, что США уже работают над созданием стандартов конструкции шлюзовых отсеков, которые позволят российскому пилотируемому кораблю "Орел" состыковаться с американской окололунной станцией Lunar Orbital Platform-Gateway.
США планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании окололунной станции, однако позднее Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль.