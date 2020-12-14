https://ria.ru/20201214/uchenye-1589133311.html
Ученые Подмосковья рассказали, как избежать атрофии мышц
Ученые Подмосковья рассказали, как избежать атрофии мышц
Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН города Пущино Московской области нашли механизм, который помогает животным в спячке избежать... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:04
2020-12-14T15:04
2020-12-14T15:04
новости подмосковья
российская академия наук
пущино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН города Пущино Московской области нашли механизм, который помогает животным в спячке избежать атрофии мышц, говорится в сообщении регионального Минздрава.Ученые исследовали молекулярные механизмы гибернации на примере сусликов. Эти зверьки просыпаются после трехнедельной спячки в течение двух-трех часов, за это время разогреваясь от температуры 2-3 градусов по Цельсию до 37-38 градусов, и при этом нормально себя чувствуют."В процессе исследования учеными был найден молекулярный механизм поддержания уровня саркомерных белков в течение всего периода зимней спячки, что способствуют снижению степени мышечной атрофии. Полученные результаты позволят разработать новые подходы, использующие активацию синтеза конкретных белков, для восстановления пациентов, лежащих с переломами нижних конечностей, или космонавтов, которые длительное время пребывают в состоянии невесомости", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201214/perestanovki-1589108762.html
пущино
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российская академия наук, пущино, московская область (подмосковье)