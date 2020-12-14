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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201214/uchenye-1589133311.html
Ученые Подмосковья рассказали, как избежать атрофии мышц
Ученые Подмосковья рассказали, как избежать атрофии мышц
Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН города Пущино Московской области нашли механизм, который помогает животным в спячке избежать... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:04
2020-12-14T15:04
новости подмосковья
российская академия наук
пущино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН города Пущино Московской области нашли механизм, который помогает животным в спячке избежать атрофии мышц, говорится в сообщении регионального Минздрава.Ученые исследовали молекулярные механизмы гибернации на примере сусликов. Эти зверьки просыпаются после трехнедельной спячки в течение двух-трех часов, за это время разогреваясь от температуры 2-3 градусов по Цельсию до 37-38 градусов, и при этом нормально себя чувствуют."В процессе исследования учеными был найден молекулярный механизм поддержания уровня саркомерных белков в течение всего периода зимней спячки, что способствуют снижению степени мышечной атрофии. Полученные результаты позволят разработать новые подходы, использующие активацию синтеза конкретных белков, для восстановления пациентов, лежащих с переломами нижних конечностей, или космонавтов, которые длительное время пребывают в состоянии невесомости", — говорится в сообщении.
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пущино
московская область (подмосковье)
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российская академия наук, пущино, московская область (подмосковье)

Ученые Подмосковья рассказали, как избежать атрофии мышц

15:04 14.12.2020
 
© Royal Collection © Her Majesty Queen Elizabeth IIРисунок Леонардо да Винчи. Анатомия человека
Рисунок Леонардо да Винчи. Анатомия человека - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Royal Collection © Her Majesty Queen Elizabeth II
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН города Пущино Московской области нашли механизм, который помогает животным в спячке избежать атрофии мышц, говорится в сообщении регионального Минздрава.
Ученые исследовали молекулярные механизмы гибернации на примере сусликов. Эти зверьки просыпаются после трехнедельной спячки в течение двух-трех часов, за это время разогреваясь от температуры 2-3 градусов по Цельсию до 37-38 градусов, и при этом нормально себя чувствуют.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Кадровые перестановки прошли в двух округах Подмосковья
"В процессе исследования учеными был найден молекулярный механизм поддержания уровня саркомерных белков в течение всего периода зимней спячки, что способствуют снижению степени мышечной атрофии. Полученные результаты позволят разработать новые подходы, использующие активацию синтеза конкретных белков, для восстановления пациентов, лежащих с переломами нижних конечностей, или космонавтов, которые длительное время пребывают в состоянии невесомости", — говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяРоссийская академия наукПущиноМосковская область (Подмосковье)
 
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