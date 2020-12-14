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Туризм
https://ria.ru/20201214/turizm-1589073050.html
В Совфеде намерены подготовить новый закон о туризме
В Совфеде намерены подготовить новый закон о туризме
В Совете Федерации намерены разработать новый закон о туризме в РФ, поскольку прежний документ уже не отвечает требованиям времени, заявила глава социального... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:57
2020-12-14T10:57
туризм
инна святенко
новости - туризм
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Совете Федерации намерены разработать новый закон о туризме в РФ, поскольку прежний документ уже не отвечает требованиям времени, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."С 1996 года существующий в России закон о туристической деятельности преследовал основную цель - защитить российского туриста за рубежом. Сейчас иная задача - привлечь не только российских туристов (на отдых), но и зарубежных туристов, которые с огромным удовольствием к нам приезжают", - сказала парламентарий на брифинге.Для решения этих задач необходимо создать качественную инфраструктуру в сфере туризма, хороший сервис и доступную рекламу о туристических продуктах в России, полагает она."Сейчас создается рабочая группа по законодательству, мы планируем идти по пути написания нового закона, а не внесения изменений в действующий", - сказала законодатель.Сенатор отметила, что сейчас в туристической отрасли РФ есть ряд проблем, в частности, это недостаточная информированность граждан о турпродуктах, низкий уровень сервиса."В России есть что посмотреть, но в плане сервиса, инфраструктуры есть вопросы", - сказала она. По ее словам, речь идет о качестве дорог, состоянии гостиниц, качестве питания, уровне работы гидов.В свою очередь сенатор от Чечни Мохмад Ахмадов напомнил, что для путешествия по республике всем желающим потребуется справка об отрицательных результатах на коронавирус."Показатели по уровню заболеваемости в Чеченской республике - одни из лучших (низких)", - сказал парламентарий.
https://ria.ru/20201130/rosturizm-1586923374.html
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инна святенко, новости - туризм, совет федерации рф, общество

В Совфеде намерены подготовить новый закон о туризме

10:57 14.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Совете Федерации намерены разработать новый закон о туризме в РФ, поскольку прежний документ уже не отвечает требованиям времени, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
"С 1996 года существующий в России закон о туристической деятельности преследовал основную цель - защитить российского туриста за рубежом. Сейчас иная задача - привлечь не только российских туристов (на отдых), но и зарубежных туристов, которые с огромным удовольствием к нам приезжают", - сказала парламентарий на брифинге.
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Для решения этих задач необходимо создать качественную инфраструктуру в сфере туризма, хороший сервис и доступную рекламу о туристических продуктах в России, полагает она.
"Сейчас создается рабочая группа по законодательству, мы планируем идти по пути написания нового закона, а не внесения изменений в действующий", - сказала законодатель.
Сенатор отметила, что сейчас в туристической отрасли РФ есть ряд проблем, в частности, это недостаточная информированность граждан о турпродуктах, низкий уровень сервиса.
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"В России есть что посмотреть, но в плане сервиса, инфраструктуры есть вопросы", - сказала она. По ее словам, речь идет о качестве дорог, состоянии гостиниц, качестве питания, уровне работы гидов.
В свою очередь сенатор от Чечни Мохмад Ахмадов напомнил, что для путешествия по республике всем желающим потребуется справка об отрицательных результатах на коронавирус.
"Показатели по уровню заболеваемости в Чеченской республике - одни из лучших (низких)", - сказал парламентарий.
 
ТуризмИнна СвятенкоНовости - ТуризмСовет Федерации РФОбщество
 
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