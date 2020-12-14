https://ria.ru/20201214/tseny-1589099906.html

Песков призвал дождаться инструментов правительства для регулировки цен

Песков призвал дождаться инструментов правительства для регулировки цен

Кабмин должен изложить набор инструментов для стабилизации цен на продукты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:04

2020-12-14T13:04

2020-12-14T13:04

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кабмин должен изложить набор инструментов для стабилизации цен на продукты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сначала правительство все-таки должно изложить набор того инструментария, который оно предлагает для регулировки цен. Давайте дождемся этого. И потом, конечно, правительство объяснит те меры, которые оно принимает", - сказал Песков журналистам.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".

https://ria.ru/20201214/tseny-1589075444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, экономика