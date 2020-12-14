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Песков призвал дождаться инструментов правительства для регулировки цен
Песков призвал дождаться инструментов правительства для регулировки цен
Кабмин должен изложить набор инструментов для стабилизации цен на продукты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:04
2020-12-14T13:04
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кабмин должен изложить набор инструментов для стабилизации цен на продукты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сначала правительство все-таки должно изложить набор того инструментария, который оно предлагает для регулировки цен. Давайте дождемся этого. И потом, конечно, правительство объяснит те меры, которые оно принимает", - сказал Песков журналистам.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
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дмитрий песков, владимир путин, экономика

Песков призвал дождаться инструментов правительства для регулировки цен

13:04 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина выбирает конфеты в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина выбирает конфеты в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кабмин должен изложить набор инструментов для стабилизации цен на продукты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сначала правительство все-таки должно изложить набор того инструментария, который оно предлагает для регулировки цен. Давайте дождемся этого. И потом, конечно, правительство объяснит те меры, которые оно принимает", - сказал Песков журналистам.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
11:06
Дерипаска объяснил рост цен на продукты
 
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