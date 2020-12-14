https://ria.ru/20201214/tseny-1589065218.html

СМИ сообщили о планируемой заморозке цен на масло и сахар

СМИ сообщили о планируемой заморозке цен на масло и сахар

С 1 января в России могут на три месяца зафиксировать предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Такие предложения направят в правительство... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:13

2020-12-14T10:13

2020-12-14T10:13

максим решетников

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588754509_0:452:2838:2048_1920x0_80_0_0_deedee84ae2be89d162691572e07410c.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. С 1 января в России могут на три месяца зафиксировать предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Такие предложения направят в правительство Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС, сообщают "Известия" со ссылкой на два источника на рынке, участвующих в соответствующих совещаниях этих ведомств.Так, по данным издания, закупочные цены на подсолнечное масло планируется заморозить на уровне 95 рублей за литр, а в рознице — 110 рублей. Цены на сахар не должны превышать соответственно 36 и 45 рублей за килограмм.По словам собеседников "Известий", договоренность о фиксации цен закрепят в форме соглашения между компаниями. На сегодня запланирована еще одна серия совещаний, а во второй половине дня предложения направят на оценку в правительство.Критика президентаСитуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось на минувшей неделе с участием президента Владимира Путина. Глава государства обратил внимание на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба.В частности, свидетельствуют данные Росстата, за год цены на сахар выросли на 72,7 процента, на подсолнечное масло — на 25,9 процента, на яйца — на 4,9 процента. Пшеничная мука с начала года подорожала на 12,7 процента, макароны из муки высшего сорта — на 10,8 процента, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 7,4 процента, а из пшеничной муки первого и второго сортов — на семь процентов.Президент резко раскритиковал правительство за такой рост цен. Он подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем" — это попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.В частности, он отметил, что макароны подорожали более чем на десять процентов."Наши граждане в большинстве — в Москве и в Петербурге, там, конечно, заказывают болоньезе... — у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях", — заявил президент.Глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что целевая инфляция ощутимо превышена и основной вклад в это внесло подорожание продовольственных товаров. Он добавил, что правительство ведет мониторинг, этот вопрос рассматривается на оперативных совещаниях в правительстве.Он потребовал решить вопрос с ростом цен со следующей недели."Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется". Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано", — заключил глава государства.Поручения премьераСовещание по ситуации с ценами на продукты провел и премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что министерства недооценили риски роста цен и упустили ситуацию.Он поручил подготовить предложения по дополнительным мерам, которые необходимы для стабилизации ситуации. Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг должны представить их в правительство до 18 декабря.Кроме того, решено создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали этого проекта до 21 декабря проработает Минэкономразвития. Минсельхозу вместе с Минфином предстоит до 15 января подготовить "дорожную карту" по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. В этой работе задействуют возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.За ситуацией с ценами на продукты Мишустин намерен следить лично. Он попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами.

https://ria.ru/20201214/produkty-1589055621.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/tseny-1588651191.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/rost-tsen-1588587113.html

https://ria.ru/20201214/eda-1589041960.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика