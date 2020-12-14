https://ria.ru/20201214/tseny-1589065218.html
СМИ сообщили о планируемой заморозке цен на масло и сахар
СМИ сообщили о планируемой заморозке цен на масло и сахар
С 1 января в России могут на три месяца зафиксировать предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Такие предложения направят в правительство... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:13
2020-12-14T10:13
2020-12-14T10:13
максим решетников
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. С 1 января в России могут на три месяца зафиксировать предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Такие предложения направят в правительство Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС, сообщают "Известия" со ссылкой на два источника на рынке, участвующих в соответствующих совещаниях этих ведомств.Так, по данным издания, закупочные цены на подсолнечное масло планируется заморозить на уровне 95 рублей за литр, а в рознице — 110 рублей. Цены на сахар не должны превышать соответственно 36 и 45 рублей за килограмм.По словам собеседников "Известий", договоренность о фиксации цен закрепят в форме соглашения между компаниями. На сегодня запланирована еще одна серия совещаний, а во второй половине дня предложения направят на оценку в правительство.Критика президентаСитуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось на минувшей неделе с участием президента Владимира Путина. Глава государства обратил внимание на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба.В частности, свидетельствуют данные Росстата, за год цены на сахар выросли на 72,7 процента, на подсолнечное масло — на 25,9 процента, на яйца — на 4,9 процента. Пшеничная мука с начала года подорожала на 12,7 процента, макароны из муки высшего сорта — на 10,8 процента, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 7,4 процента, а из пшеничной муки первого и второго сортов — на семь процентов.Президент резко раскритиковал правительство за такой рост цен. Он подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем" — это попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.В частности, он отметил, что макароны подорожали более чем на десять процентов."Наши граждане в большинстве — в Москве и в Петербурге, там, конечно, заказывают болоньезе... — у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях", — заявил президент.Глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что целевая инфляция ощутимо превышена и основной вклад в это внесло подорожание продовольственных товаров. Он добавил, что правительство ведет мониторинг, этот вопрос рассматривается на оперативных совещаниях в правительстве.Он потребовал решить вопрос с ростом цен со следующей недели."Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется". Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано", — заключил глава государства.Поручения премьераСовещание по ситуации с ценами на продукты провел и премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что министерства недооценили риски роста цен и упустили ситуацию.Он поручил подготовить предложения по дополнительным мерам, которые необходимы для стабилизации ситуации. Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг должны представить их в правительство до 18 декабря.Кроме того, решено создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали этого проекта до 21 декабря проработает Минэкономразвития. Минсельхозу вместе с Минфином предстоит до 15 января подготовить "дорожную карту" по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. В этой работе задействуют возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.За ситуацией с ценами на продукты Мишустин намерен следить лично. Он попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами.
https://ria.ru/20201214/produkty-1589055621.html
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максим решетников, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
С 1 января в России могут на три месяца зафиксировать предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Такие предложения направят в правительство Минпромторг
, Минсельхоз
, Минэкономразвития и ФАС
, сообщают "Известия"
со ссылкой на два источника на рынке, участвующих в соответствующих совещаниях этих ведомств.
Так, по данным издания, закупочные цены на подсолнечное масло планируется заморозить на уровне 95 рублей за литр, а в рознице — 110 рублей. Цены на сахар не должны превышать соответственно 36 и 45 рублей за килограмм.
По словам собеседников "Известий", договоренность о фиксации цен закрепят в форме соглашения между компаниями. На сегодня запланирована еще одна серия совещаний, а во второй половине дня предложения направят на оценку в правительство.
Критика президента
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось на минувшей неделе с участием президента Владимира Путина
. Глава государства обратил внимание на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба.
В частности, свидетельствуют данные Росстата
, за год цены на сахар выросли на 72,7 процента, на подсолнечное масло — на 25,9 процента, на яйца — на 4,9 процента. Пшеничная мука с начала года подорожала на 12,7 процента, макароны из муки высшего сорта — на 10,8 процента, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 7,4 процента, а из пшеничной муки первого и второго сортов — на семь процентов.
Президент резко раскритиковал правительство за такой рост цен. Он подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем" — это попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.
"Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на три? На 4,3 процента, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки", — сказал Путин на совещании.
В частности, он отметил, что макароны подорожали более чем на десять процентов.
"Наши граждане в большинстве — в Москве и в Петербурге, там, конечно, заказывают болоньезе... — у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях", — заявил президент.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников
признал, что целевая инфляция ощутимо превышена и основной вклад в это внесло подорожание продовольственных товаров. Он добавил, что правительство ведет мониторинг, этот вопрос рассматривается на оперативных совещаниях в правительстве.
"В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, — а вы мне сказки рассказываете здесь... Про то, что вы будете... Что вы там будете делать? Собрания проводить, да? И возлагаете надежды на Антимонопольную службу", — сказал на это Путин.
Он потребовал решить вопрос с ростом цен со следующей недели.
"Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется". Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано", — заключил глава государства.
Поручения премьера
Совещание по ситуации с ценами на продукты провел и премьер-министр Михаил Мишустин
. Он отметил, что министерства недооценили риски роста цен и упустили ситуацию.
"Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортерам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием", — заявил глава правительства.
Он поручил подготовить предложения по дополнительным мерам, которые необходимы для стабилизации ситуации. Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг должны представить их в правительство до 18 декабря.
Кроме того, решено создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали этого проекта до 21 декабря проработает Минэкономразвития. Минсельхозу вместе с Минфином
предстоит до 15 января подготовить "дорожную карту" по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. В этой работе задействуют возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.
За ситуацией с ценами на продукты Мишустин намерен следить лично. Он попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами.