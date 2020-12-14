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В Армении объявят трехдневный траур по погибшим в Карабахе

В Армении объявят трехдневный траур по погибшим в Карабахе

Трехдневный траур по погибшим в ходе конфликта в Карабахе будет объявлен в Армении 19 декабря, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:17

2020-12-14T11:17

2020-12-14T11:42

ильхам алиев

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 дек – РИА Новости. Трехдневный траур по погибшим в ходе конфликта в Карабахе будет объявлен в Армении 19 декабря, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

азербайджан

нагорный карабах

армения

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ильхам алиев, азербайджан, никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире