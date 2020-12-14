В Армении объявят трехдневный траур по погибшим в Карабахе
11:17 14.12.2020 (обновлено: 11:42 14.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд в городе Мартуни в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 14 дек – РИА Новости. Трехдневный траур по погибшим в ходе конфликта в Карабахе будет объявлен в Армении 19 декабря, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Девятнадцатого декабря исполняется 40 дней со дня завершения военных действий (в Карабахе – ред.). В связи с этим 19 декабря будет объявлен трехдневный траур по погибшим. Планируется шествие от площади Республики к "Ераблуру" (военному кладбищу – ред.). Пройдут другие траурные мероприятия", - сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.