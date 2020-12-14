https://ria.ru/20201214/shnurov-1589071798.html
Шнуров готовится стать отцом
Шнуров готовится стать отцом
Сергей Шнуров опубликовал в Instagram пост, в котором поделился радостной новостью: лидер группировки "Ленинград" в стихотворной форме сообщил, что они с женой... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:30
2020-12-14T11:30
2020-12-14T14:27
оскар кучера
знаменитости
звезды
ленинград
игорь крутой
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565015034_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_0c0fc142e34df3db1e24c54e2e971694.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сергей Шнуров опубликовал в Instagram пост, в котором поделился радостной новостью: лидер группировки "Ленинград" в стихотворной форме сообщил, что они с женой Ольгой Абрамовой ждут ребенка."И теперь ребеночка мы ждем,Нежно обниму я вас и жарко.Представляю маленькие ножки,Глазки, попку, ну и носик кнопкой.Будет трое нас, да, еще кошки,И в улыбке расплываюсь робкой"."Поздравляю, Серега!" — прокомментировал сообщение композитор Игорь Крутой; "Поздравляю, ребята", — присоединился к нему актер Оскар Кучера. Много теплых слов пишут музыканту и поклонники.Постоянный оппонент Сергея Шнурова продюсер Игорь Пригожин в комментарии Пятому каналу тоже признался, что рад за него.Для 47-летнего Шнурова будущий малыш станет третьем ребенком (у музыканта есть сын и дочь от предыдущих браков), а для его 29-летней жены — первенцем.
https://ria.ru/20200908/pervenets-1576926213.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565015034_111:0:778:500_1920x0_80_0_0_625ba57d00e63a3396f86b91785cef90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оскар кучера, знаменитости, звезды, ленинград, игорь крутой, шнур (сергей шнуров)
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Сергей Шнуров опубликовал
в Instagram пост, в котором поделился радостной новостью: лидер группировки "Ленинград" в стихотворной форме сообщил, что они с женой Ольгой Абрамовой ждут ребенка.
"И теперь ребеночка мы ждем,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, еще кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой".
"Поздравляю, Серега!" — прокомментировал сообщение композитор Игорь Крутой; "Поздравляю, ребята", — присоединился к нему актер Оскар Кучера. Много теплых слов пишут музыканту и поклонники.
Постоянный оппонент Сергея Шнурова продюсер Игорь Пригожин в комментарии Пятому каналу тоже признался
, что рад за него.
"Ну слава Богу, слава Богу, что он скоро станет отцом, я надеюсь, что это как-то изменит его настроение. Я могу только его поздравить. Может, и его агрессию поубавит", — сказал Пригожин.
Для 47-летнего Шнурова будущий малыш станет третьем ребенком (у музыканта есть сын и дочь от предыдущих браков), а для его 29-летней жены — первенцем.