https://ria.ru/20201214/shnurov-1589071798.html

Шнуров готовится стать отцом

Шнуров готовится стать отцом

Сергей Шнуров опубликовал в Instagram пост, в котором поделился радостной новостью: лидер группировки "Ленинград" в стихотворной форме сообщил, что они с женой... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:30

2020-12-14T11:30

2020-12-14T14:27

оскар кучера

знаменитости

звезды

ленинград

игорь крутой

шоубиз

шнур (сергей шнуров)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сергей Шнуров опубликовал в Instagram пост, в котором поделился радостной новостью: лидер группировки "Ленинград" в стихотворной форме сообщил, что они с женой Ольгой Абрамовой ждут ребенка."И теперь ребеночка мы ждем,Нежно обниму я вас и жарко.Представляю маленькие ножки,Глазки, попку, ну и носик кнопкой.Будет трое нас, да, еще кошки,И в улыбке расплываюсь робкой"."Поздравляю, Серега!" — прокомментировал сообщение композитор Игорь Крутой; "Поздравляю, ребята", — присоединился к нему актер Оскар Кучера. Много теплых слов пишут музыканту и поклонники.Постоянный оппонент Сергея Шнурова продюсер Игорь Пригожин в комментарии Пятому каналу тоже признался, что рад за него.Для 47-летнего Шнурова будущий малыш станет третьем ребенком (у музыканта есть сын и дочь от предыдущих браков), а для его 29-летней жены — первенцем.

https://ria.ru/20200908/pervenets-1576926213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оскар кучера, знаменитости, звезды, ленинград, игорь крутой, шнур (сергей шнуров)