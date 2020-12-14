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Шнуров готовится стать отцом
Шнуров готовится стать отцом
Сергей Шнуров опубликовал в Instagram пост, в котором поделился радостной новостью: лидер группировки "Ленинград" в стихотворной форме сообщил, что они с женой... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:30
2020-12-14T14:27
оскар кучера
знаменитости
звезды
ленинград
игорь крутой
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сергей Шнуров опубликовал в Instagram пост, в котором поделился радостной новостью: лидер группировки "Ленинград" в стихотворной форме сообщил, что они с женой Ольгой Абрамовой ждут ребенка."И теперь ребеночка мы ждем,Нежно обниму я вас и жарко.Представляю маленькие ножки,Глазки, попку, ну и носик кнопкой.Будет трое нас, да, еще кошки,И в улыбке расплываюсь робкой"."Поздравляю, Серега!" — прокомментировал сообщение композитор Игорь Крутой; "Поздравляю, ребята", — присоединился к нему актер Оскар Кучера. Много теплых слов пишут музыканту и поклонники.Постоянный оппонент Сергея Шнурова продюсер Игорь Пригожин в комментарии Пятому каналу тоже признался, что рад за него.Для 47-летнего Шнурова будущий малыш станет третьем ребенком (у музыканта есть сын и дочь от предыдущих браков), а для его 29-летней жены — первенцем.
https://ria.ru/20200908/pervenets-1576926213.html
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оскар кучера, знаменитости, звезды, ленинград, игорь крутой, шнур (сергей шнуров)

Шнуров готовится стать отцом

11:30 14.12.2020 (обновлено: 14:27 14.12.2020)
 
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сергей Шнуров опубликовал в Instagram пост, в котором поделился радостной новостью: лидер группировки "Ленинград" в стихотворной форме сообщил, что они с женой Ольгой Абрамовой ждут ребенка.
"И теперь ребеночка мы ждем,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, еще кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой".
"Поздравляю, Серега!" — прокомментировал сообщение композитор Игорь Крутой; "Поздравляю, ребята", — присоединился к нему актер Оскар Кучера. Много теплых слов пишут музыканту и поклонники.
Постоянный оппонент Сергея Шнурова продюсер Игорь Пригожин в комментарии Пятому каналу тоже признался, что рад за него.

"Ну слава Богу, слава Богу, что он скоро станет отцом, я надеюсь, что это как-то изменит его настроение. Я могу только его поздравить. Может, и его агрессию поубавит", — сказал Пригожин.

Для 47-летнего Шнурова будущий малыш станет третьем ребенком (у музыканта есть сын и дочь от предыдущих браков), а для его 29-летней жены — первенцем.
Участник группы Little Big Антон Лиссов - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 12:35
Солист Little Big Антон Лиссов рассказал, что впервые станет отцом
 
ШоубизОскар КучераЗнаменитостизвездыЛенинградИгорь КрутойШнур (Сергей Шнуров)
 
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