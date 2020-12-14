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Дерипаска предложил созвать аграрный съезд по вопросам продбезопасности
Дерипаска предложил созвать аграрный съезд по вопросам продбезопасности
Миллиардер Олег Дерипаска, который в понедельник уже дважды в своем телеграм-канале критиковал политику ЦБ по отношению к кредитам сельхозпроизводителям,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:37
2020-12-14T15:37
центральный банк рф (цб рф)
олег дерипаска
москва
краснодарский край
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска, который в понедельник уже дважды в своем телеграм-канале критиковал политику ЦБ по отношению к кредитам сельхозпроизводителям, предложил созвать аграрный съезд."Если пользоваться научным методом, то хотелось бы, чтобы проблема продовольственной безопасности была всестороннее изучена с участием всех (!) заинтересованных лиц. Например, путем созыва аграрного съезда, чтобы обсудить и принять с предпринимателями (!) программу выхода из сложившейся ситуации с учетом тупиковой позиции ЦБ, и ситуации на мировых рынках с избыточной ликвидностью из-за программ стимулирования в Азии, Европе и Америке", - написал Дерипаска.Он добавил, что "пока: "хватит кормить Москву" дешевыми продуктами. Пусть теперь москвичи едут в регионы за колбасой"."Кстати, о ценах в регионах... Только там доходы в 3 раза ниже, чем в "тучной" Москве!" - сообщил миллиардер.Он привел в пример таблицу с ценами в Москве и маленьком городке в Краснодарском крае - Усть-Лабинске, в котором миллиардер официально прописан и где оканчивал среднюю школу.Так, в столице пакет молока, по данным Дерипаски, стоит 70 рублей, а в кубанском городе - 40. Десяток яиц - 100 и 58 рублей соответственно, килограмм картофеля 50 и 24 рубля.
https://ria.ru/20201214/deripaska-1589112849.html
https://ria.ru/20201214/produkty-1589134971.html
москва
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центральный банк рф (цб рф), олег дерипаска, москва, краснодарский край, экономика

Дерипаска предложил созвать аграрный съезд по вопросам продбезопасности

15:37 14.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска, который в понедельник уже дважды в своем телеграм-канале критиковал политику ЦБ по отношению к кредитам сельхозпроизводителям, предложил созвать аграрный съезд.
"Если пользоваться научным методом, то хотелось бы, чтобы проблема продовольственной безопасности была всестороннее изучена с участием всех (!) заинтересованных лиц. Например, путем созыва аграрного съезда, чтобы обсудить и принять с предпринимателями (!) программу выхода из сложившейся ситуации с учетом тупиковой позиции ЦБ, и ситуации на мировых рынках с избыточной ликвидностью из-за программ стимулирования в Азии, Европе и Америке", - написал Дерипаска.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
13:49
Дерипаска дважды за день раскритиковал политику ЦБ в отношении аграриев
Он добавил, что "пока: "хватит кормить Москву" дешевыми продуктами. Пусть теперь москвичи едут в регионы за колбасой".
"Кстати, о ценах в регионах... Только там доходы в 3 раза ниже, чем в "тучной" Москве!" - сообщил миллиардер.
Он привел в пример таблицу с ценами в Москве и маленьком городке в Краснодарском крае - Усть-Лабинске, в котором миллиардер официально прописан и где оканчивал среднюю школу.
Так, в столице пакет молока, по данным Дерипаски, стоит 70 рублей, а в кубанском городе - 40. Десяток яиц - 100 и 58 рублей соответственно, килограмм картофеля 50 и 24 рубля.
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
15:12
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