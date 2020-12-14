https://ria.ru/20201214/sakhar-1589102513.html
Минсельхоз назвал условие отмены пошлины на импорт тростникового сахара
Минсельхоз назвал условие отмены пошлины на импорт тростникового сахара
Минсельхоз РФ готов согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара в Россию, если цены отечественных производителей сахара не снизятся, заявил глава... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:11
2020-12-14T13:11
2020-12-14T13:29
дмитрий патрушев
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ готов согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара в Россию, если цены отечественных производителей сахара не снизятся, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев."В случае если цена производителей не снизится, мы готовы согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара. Необходимые инструменты для оперативной реализации такого решения имеются", - сказал Патрушев в ходе оперативного совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
https://ria.ru/20201214/tseny-1589065218.html
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дмитрий патрушев, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика