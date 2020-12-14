https://ria.ru/20201214/sakhar-1589102513.html

Минсельхоз назвал условие отмены пошлины на импорт тростникового сахара

Минсельхоз назвал условие отмены пошлины на импорт тростникового сахара

Минсельхоз РФ готов согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара в Россию, если цены отечественных производителей сахара не снизятся, заявил глава... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:11

2020-12-14T13:11

2020-12-14T13:29

дмитрий патрушев

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ готов согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара в Россию, если цены отечественных производителей сахара не снизятся, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев."В случае если цена производителей не снизится, мы готовы согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара. Необходимые инструменты для оперативной реализации такого решения имеются", - сказал Патрушев в ходе оперативного совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

https://ria.ru/20201214/tseny-1589065218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий патрушев, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика