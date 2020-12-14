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Ядерные технологии
https://ria.ru/20201214/rosatom-1589198164.html
В "Росатоме" оценили улучшенный проект плавучей АЭС
В "Росатоме" оценили улучшенный проект плавучей АЭС
Экономические показатели модернизированного проекта российского плавучего атомного энергоблока, согласно оценкам экспертов, делают его конкурентоспособным на... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:52
2020-12-14T18:52
ядерные технологии
академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)
чукотка
атомэнергомаш
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экономические показатели модернизированного проекта российского плавучего атомного энергоблока, согласно оценкам экспертов, делают его конкурентоспособным на мировых рынках с точки зрения тарифов на электроэнергию, заявил гендиректор машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.Проект оптимизированного плавучего атомного энергоблока был представлен "Атомэнергомашем" на прошедшем в Санкт-Петербурге международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". В нынешнем году на Чукотке началась промышленная эксплуатация единственной в мире российской плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) на основе энергоблока "Академик Ломоносов". Электрическая мощность ПАТЭС – 70 МВт, тепловая – 50 Гкал/ч."В атомной энергетике каждый проект уникален, и плавэнергоблок "Академик Ломоносов" здесь не исключение. Для тиражирования этого опыта и расширения возможностей его применения нами и был запущен проект создания оптимизированной версии подобных энергоблоков, себестоимость и сроки строительства которых по сравнению с ПАТЭС значительно снижены, а мощность – увеличена", - сказал Никипелов, слова которого приведены в сообщении "Атомэнергомаша".Он отметил, что в нынешнем году завершилась разработка эскизного проекта оптимизированного плавучего атомного энергоблока (ОПЭБ). "Уже на этом этапе мы получили подтверждение, что экономические показатели обеспечивают ему конкурентоспособность в плане тарифов на электроэнергию как в России, так и на зарубежных рынках", - подчеркнул Никипелов."Сейчас мы переходим к следующей фазе – реализации полноценного технического проекта – и активно взаимодействуем с потенциальными заказчиками для более детальной проработки их потребностей. Например, для проекта энергоснабжения Баимской рудной зоны с учетом сжатых сроков его реализации мы предлагаем модернизированную версию плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", - добавил гендиректор "Атомэнергомаша".По сравнению с "Академиком Ломоносовым" ОПЭБ конструктивно проще, оптимизирован состав вспомогательного оборудования и судовых устройств. Срок службы и межремонтный период основного оборудования будут существенно увеличены. При этом ОПЭБ мощнее, за счет чего его экономическая эффективность тоже будет выше.Вместо ядерных реакторов КЛТ-40С, как на "Академике Ломоносове", на новом блоке спроектированы два модернизированных реактора РИТМ-200М, что увеличивает мощность "плавучки" до 100 МВт, а также срок работы на одной загрузке ядерного топлива до десяти лет. Последнее позволяет исключить из состава плавучего энергоблока перегрузочный комплекс, хранилище отработавшего ядерного топлива и ряд других помещений, в том числе жилых: в отличие от "Академика Ломоносова" экипаж ОПЭБ будет размещаться на берегу. Все это позволило снизить водоизмещение ОПЭБа до 18,7 тысячи тонн - почти на 4 тысячи тонн меньше, чем у "Академика Ломоносова".Плавучие атомные электростанции со временем могут стать одним из экспортных проектов Росатома. Ранее сообщалось, что зарубежные партнеры российской атомной госкорпорации проявляют огромный интерес к таким объектам, которые помогут обеспечить надежное энергоснабжение островных и береговых государств в разных районах мира.
https://ria.ru/20201214/aes-1589097773.html
https://ria.ru/20201209/energetika-1588498187.html
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чукотка
санкт-петербург
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академик ломоносов (плавучая атомная электростанция), чукотка, атомэнергомаш, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкт-петербург, общество

В "Росатоме" оценили улучшенный проект плавучей АЭС

18:52 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа церемонии закладки первой в мире плавучей атомной электростанции (ПАЭС) в Санкт-Петербурге
На церемонии закладки первой в мире плавучей атомной электростанции (ПАЭС) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экономические показатели модернизированного проекта российского плавучего атомного энергоблока, согласно оценкам экспертов, делают его конкурентоспособным на мировых рынках с точки зрения тарифов на электроэнергию, заявил гендиректор машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.
Проект оптимизированного плавучего атомного энергоблока был представлен "Атомэнергомашем" на прошедшем в Санкт-Петербурге международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". В нынешнем году на Чукотке началась промышленная эксплуатация единственной в мире российской плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) на основе энергоблока "Академик Ломоносов". Электрическая мощность ПАТЭС – 70 МВт, тепловая – 50 Гкал/ч.
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"В атомной энергетике каждый проект уникален, и плавэнергоблок "Академик Ломоносов" здесь не исключение. Для тиражирования этого опыта и расширения возможностей его применения нами и был запущен проект создания оптимизированной версии подобных энергоблоков, себестоимость и сроки строительства которых по сравнению с ПАТЭС значительно снижены, а мощность – увеличена", - сказал Никипелов, слова которого приведены в сообщении "Атомэнергомаша".
Он отметил, что в нынешнем году завершилась разработка эскизного проекта оптимизированного плавучего атомного энергоблока (ОПЭБ). "Уже на этом этапе мы получили подтверждение, что экономические показатели обеспечивают ему конкурентоспособность в плане тарифов на электроэнергию как в России, так и на зарубежных рынках", - подчеркнул Никипелов.
"Сейчас мы переходим к следующей фазе – реализации полноценного технического проекта – и активно взаимодействуем с потенциальными заказчиками для более детальной проработки их потребностей. Например, для проекта энергоснабжения Баимской рудной зоны с учетом сжатых сроков его реализации мы предлагаем модернизированную версию плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", - добавил гендиректор "Атомэнергомаша".
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По сравнению с "Академиком Ломоносовым" ОПЭБ конструктивно проще, оптимизирован состав вспомогательного оборудования и судовых устройств. Срок службы и межремонтный период основного оборудования будут существенно увеличены. При этом ОПЭБ мощнее, за счет чего его экономическая эффективность тоже будет выше.
Вместо ядерных реакторов КЛТ-40С, как на "Академике Ломоносове", на новом блоке спроектированы два модернизированных реактора РИТМ-200М, что увеличивает мощность "плавучки" до 100 МВт, а также срок работы на одной загрузке ядерного топлива до десяти лет. Последнее позволяет исключить из состава плавучего энергоблока перегрузочный комплекс, хранилище отработавшего ядерного топлива и ряд других помещений, в том числе жилых: в отличие от "Академика Ломоносова" экипаж ОПЭБ будет размещаться на берегу. Все это позволило снизить водоизмещение ОПЭБа до 18,7 тысячи тонн - почти на 4 тысячи тонн меньше, чем у "Академика Ломоносова".
Плавучие атомные электростанции со временем могут стать одним из экспортных проектов Росатома. Ранее сообщалось, что зарубежные партнеры российской атомной госкорпорации проявляют огромный интерес к таким объектам, которые помогут обеспечить надежное энергоснабжение островных и береговых государств в разных районах мира.
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Ядерные технологииАкадемик Ломоносов (плавучая атомная электростанция)ЧукоткаАтомэнергомашГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкт-ПетербургОбщество
 
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